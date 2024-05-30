Комітет Ради з питань свободи слова: відданість Мартиненка своїй справі завжди слугуватиме прикладом

Внесок Олександра Мартиненка в розвиток свободи слова та медіапростору України неможливо переоцінити, вважає комітет Верховної Ради з питань свободи слова.

"Олександр Мартиненко був не лише видатним професіоналом, а й людиною великої душі та високих моральних принципів. Його внесок у розвиток свободи слова та медіапростору України неможливо переоцінити. Його праця, мудрість і відданість справі завжди слугуватимуть прикладом для всіх нас", - ідеться в повідомленні на сторінці комітету у Фейсбуці.