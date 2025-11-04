Єврокомісія: Україна досягла "помірного прогресу" у царині свободи слова – Пакет розширення

Європейська комісія у щорічній доповіді "Пакет розширення", яка була оприлюднена Європейською комісією у вівторок в Брюсселі, констатує що Україна знаходиться між "певним та помірним" рівнем підготовки щодо свободи слова.

"Попри обмеження, спричинені російською агресією, Україна досягла певного прогресу в цій сфері, зокрема щодо фінансової незалежності суспільного мовника "Суспільне", прозорості власності ЗМІ та доступу журналістів до інформації", - зазначили в звіті ЄК.

Рекомендації Комісії від минулого року були частково виконані і залишаються чинними, однак у наступному році Україна, зокрема, повинна забезпечити безпеку та незалежність журналістів і поважати їхню роль у наданні інформації громадськості; оперативно, незалежно та ефективно розслідувати випадки прямого залякування та переслідування, а також непрямих форм тиску на журналістів та ЗМІ.

Також ЄК рекомендує забезпечити належне фінансування суспільного мовника, щоб незалежні суспільні ЗМІ могли виконувати свою роль, закріплену в законодавстві України, та гарантувати, що контент, який виробляють ЗМІ, що фінансуються з державного бюджету, відображає політичний і суспільний плюралізм України.

В ЄК радять продовжувати зусилля з підтримання та поступового зміцнення прозорого, плюралістичного та незалежного медіапростору, гарантуючи, що тимчасові обмеження, введені в рамках воєнного стану, відповідають ключовим правам та інтересам громадськості, таким як доступ до інформації та свобода ЗМІ.