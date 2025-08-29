Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:49 29.08.2025

Представники АБЕМ взяли участь у виїзних засіданнях групи ВРУ

Представники АБЕМ взяли участь у виїзних засіданнях групи ВРУ щодо державної політики у сфері деревообробної та меблевої промисловостей на Хмельниччині та Тернопільщині: акцент на стабільному доступі до деревини та експортному потенціалі галузей.

Наприкінці серпня відбулися виїзні засідання робочої групи Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України з питань державної політики у сфері деревообробної, меблевої промисловості та ринку деревини під головуванням народного депутата Богдана Кицака. Участь у заходах взяли представники парламенту, центральних органів влади, обласних адміністрацій, Держлісагентства, ДП «Ліси України», профільних підприємств та бізнес-асоціацій.

На Хмельниччині у стінах обласної військової адміністрації відбувся круглий стіл «Реформування ринку деревини: механізм поглиблення переробки та створення доданої вартості для економіки України». Учасники обговорили ключові виклики: стрімке зростання цін на деревину, маніпуляції на біржових торгах, загрозу різкого скорочення заготівлі через екологічні обмеження та бюрократичні бар’єри. За оцінками експертів, рівень заготівлі може знизитися удвічі порівняно з 2021 роком, що поставить під удар деревообробників та меблевиків.

Особливу увагу приділили ситуації у меблевому кластері регіону. Попри війну, підприємства Accord Furniture Company та Старокостянтинівська меблева фабрика інвестують у нові лінії, роботизацію та активно співпрацюють з IKEA, JYSK, XXXLutz. Водночас новітнє обладнання ризикує зупинитися через відсутність сировини.

У Тернопільській області відбулося п’яте виїзне засідання робочої групи. Делегація відвідала підприємства ТОВ «Терком», меблеву фабрику «Елегант» та компанію BUDMALL, яка експортує модульні та СІП-панельні будинки до Нідерландів та Ісландії. Важливим етапом стала поїздка до Білецького лісництва Подільської філії ДП «Ліси України», де обговорили проблематику заготівлі та забезпечення сировиною місцевих переробників.

На Тернопільщині, як і по всій Україні, залишається критичною проблема зменшення площ промислових лісів. Під час оновлення матеріалів лісовпорядкування значні території виводяться з господарського використання під сумнівними приводами, що ще більше поглиблює дефіцит деревини. Учасники дискусії наголосили: Україна має зобов’язання щодо збільшення заповідних лісів, але держава досі не має плану збереження й розвитку промислових лісів.

Наші виїзні засідання на Хмельниччині та Тернопільщині підтвердили: українська деревообробна та меблева промисловість має потужний експортний потенціал і здатна створювати високу додану вартість для економіки. Важливо забезпечити стабільний доступ підприємств до сировини та розвивати сучасні біржові механізми торгівлі, які гарантують прозорість і рівні умови для всіх учасників ринку. Асоціація й надалі працюватиме разом із державними органами та бізнесом задля зміцнення галузі, – зазначають у асоціації «Біржові та електронні майданчики».

 

 

Теги: #біржові_та_електронні_майданчики #ліси_україни #вру #абем

