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17:20 31.05.2024

Посол КНР в Україні Фань Сяньжун: Мартиненко зробив величезний внесок у розвиток інформаційної служби в Україні

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Посол КНР в Україні Фань Сяньжун: Мартиненко зробив величезний внесок у розвиток інформаційної служби в Україні

Посол КНР в Україні Фань Сяньжун: Мартиненко зробив величезний внесок у розвиток інформаційної служби в Україні
Посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун і очолюване ним посольство висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю засновника і голови інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» Олександра Владленовича Мартиненка.

«Олександр Владленович був чудовою людиною і великим професіоналом, який зробив значний внесок у розвиток інформаційної служби в Україні», - ідеться в листі, що надходив до інформаційного агентства.

 

Теги: #фань_сяньжун #посол_кнр #кнр #мартиненко_співчуваємо

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