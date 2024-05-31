Посол КНР в Україні Фань Сяньжун: Мартиненко зробив величезний внесок у розвиток інформаційної служби в Україні

Посол КНР в Україні Фань Сяньжун: Мартиненко зробив величезний внесок у розвиток інформаційної служби в Україні

Посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун і очолюване ним посольство висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю засновника і голови інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» Олександра Владленовича Мартиненка.

«Олександр Владленович був чудовою людиною і великим професіоналом, який зробив значний внесок у розвиток інформаційної служби в Україні», - ідеться в листі, що надходив до інформаційного агентства.