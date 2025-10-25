Трамп планує обговорити з головою КНР агресію РФ проти України

Фото: https://www.bloomberg.com

Президент США Дональд Трамп планує на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном торкнутися теми врегулювання агресії Росії проти України.

"Одна з тем, про які ми говоритимемо, - це Росія і Україна", - заявив Трамп журналістам на борту свого літака під час прямування до Малайзії.

За його словами, китайський лідер також хоче, щоб "це закінчилося".

Американський президент зазначив, що Сполучені Штати ввели "масштабні санкції проти Росії".

При цьому Трамп заявив, що хотів би, щоб Пекін допоміг Вашингтону врегулювати військовий конфлікт проти України.

"Нам є про що поговорити з президентом Сі, і йому є про що поговорити з нами. Я думаю, у нас вийде гарна зустріч", - підсумував президент США.