Інтерфакс-Україна
Події
19:51 24.09.2025

Ляєн на зустрічі з прем'єром КНР: Європа прагне перекрити джерела доходів, які сприяють продовженню війни РФ проти України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела зустріч з прем'єром Держради КНР Лі Цяном, під час якої, зокрема, обговорили агресивної війни Росії проти України та висловила прохання до Китаю використати свій вплив, щоб заохотити РФ сісти за стіл переговорів.

"Я мала хорошу та відверту розмову з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном… Щодо агресивної війни Росії проти України, я привітала заяву прем'єр-міністра Лі про те, що і Європа, і Китай зацікавлені у збереженні миру у світі. Я пояснила, що Європа прагне перекрити джерела доходів, які сприяють продовженню війни Росії. Я висловила прохання до Китаю використати свій вплив, щоб допомогти покласти край вбивствам і заохотити Росію сісти за стіл переговорів. Настав час для дипломатії. Це стане потужним сигналом для всього світу", - написала вона у соцмережі Х у середу.

Як зазначила Ляєн, "ми обоє погодилися, що наші відносини повинні й надалі будувати довіру та підтримувати регулярну координацію".

 

Теги: #європа #зустріч #кнр

UKR.NET

