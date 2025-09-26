Інтерфакс-Україна
Політика
17:40 26.09.2025

МЗС КНР: підтримуємо Європу у політичному врегулюванні війни в Україні

2 хв читати
МЗС КНР: підтримуємо Європу у політичному врегулюванні війни в Україні

Речник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякунь заявив про підтримку європейських країн у врегулюванні війни в Україні і відкинув звинувачення в бік китайської сторони, що та буцімто отримує від неї вигоду, повідомляється на сайті китайського зовнішньополітичного відомства.

"Це не Китай, а хтось інший, хто не хоче закінчення конфлікту, розпалює вогонь і наживається на ньому. Перекладання Китаю на цапа-відбувайла не вирішує жодної проблеми. Корінна причина української кризи полягає в регіональній напруженості у сфері безпеки, яка накопичувалася протягом багатьох років у Європі. Тільки враховуючи законні проблеми безпеки всіх сторін та створюючи збалансовану, ефективну та стійку європейську архітектуру безпеки шляхом діалогу та переговорів, можна належним чином вирішити це питання. Ми підтримуємо Європу у відіграванні більш позитивної ролі в політичному врегулюванні української кризи", - сказав він на пресконференції у п'ятницю.

Коментуючи слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про те, що КНР є нібито єдиною країною, яка може змусити РФ припинити війну проти України, але не робить цього, оскільки заробляє на продажу РФ зброї подвійного використання, речник китайського зовнішньополітичного відомства наголосив, що "Китай не є ні тим, хто створив українську кризу, ні її стороною". "Як постійний член Ради безпеки ООН та відповідальна велика країна, ми займали об'єктивну та справедливу позицію та активно працювали над сприянням мирним переговорам. Наші зусилля були широко визнані міжнародною спільнотою", - сказав Го Цзякунь.

 

Теги: #війна #китай #кнр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:30 26.09.2025
Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

16:07 26.09.2025
ССО знищили техніку 448-ї ракетної бригади РФ – Генштаб ЗСУ

ССО знищили техніку 448-ї ракетної бригади РФ – Генштаб ЗСУ

15:33 26.09.2025
Окупанти просочуються у Куп'янськ групами, їх підтримують дрони та міномети - DeepState

Окупанти просочуються у Куп'янськ групами, їх підтримують дрони та міномети - DeepState

14:50 26.09.2025
Росіяни обстрілюють енергооб'єкти Чернігівщини, є перебої зі світлом

Росіяни обстрілюють енергооб'єкти Чернігівщини, є перебої зі світлом

03:29 26.09.2025
Економіка Росії котиться до пекла - Трамп

Економіка Росії котиться до пекла - Трамп

23:09 25.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

17:19 25.09.2025
РФ скоїла 847 злочинів проти журналістів і медіа в Україні за час великої війни, загинуло 111 медійників — ІМІ

РФ скоїла 847 злочинів проти журналістів і медіа в Україні за час великої війни, загинуло 111 медійників — ІМІ

15:35 25.09.2025
Туск: Трамп хоче перекласти відповідальність за закінчення війни в Україні на Європу

Туск: Трамп хоче перекласти відповідальність за закінчення війни в Україні на Європу

12:57 25.09.2025
Зеленський заявив про готовність не балотуватися на пост президента після завершення війни

Зеленський заявив про готовність не балотуватися на пост президента після завершення війни

12:56 25.09.2025
Україна має пряму підтримку Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях – Зеленський

Україна має пряму підтримку Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Сіярто заявив, що Зеленський "втрачає глузд через свою антиугорську одержимість"

ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України

На зустрічі з президентом піднімалося питання виборів, їх проведення неможливе - нардеп

Моді заявив, що підтримує мирні ініціативи США щодо України

Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду

ОСТАННЄ

Глава МЗС Угорщини відреагував на заборону в'їзду в Україну угорським військовим згадкою про членство в ЄС

Сіярто заявив, що Зеленський "втрачає глузд через свою антиугорську одержимість"

Безкарність РФ заохочуватиме потенційних агресорів в усьому світі – Сибіга на саміті МЗС G20

РФ отримує від транзиту через нафтопровід "Дружба" кошти на тисячу "шахедів" на день

Війна РФ підриває репутацію ООН - президент Естонії

Казахстан готовий надати майданчик для переговорів між Росією і Україною, але не буде посередником, – Токаєв

Разумков: Позиція США щодо гарантій безпеки для України залишається невизначеною

Політики та експерти скептичні до заяв Трампа щодо України і розходяться в прогнозах, що за ними слідуватиме

Зміна риторики Трампа щодо України не супроводжується діями його адміністрації - Климпуш-Цинцадзе

Мережко: Риторика Трампа щодо України змінюється, але важливішими є дії, а не слова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА