МЗС КНР: підтримуємо Європу у політичному врегулюванні війни в Україні

Речник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякунь заявив про підтримку європейських країн у врегулюванні війни в Україні і відкинув звинувачення в бік китайської сторони, що та буцімто отримує від неї вигоду, повідомляється на сайті китайського зовнішньополітичного відомства.

"Це не Китай, а хтось інший, хто не хоче закінчення конфлікту, розпалює вогонь і наживається на ньому. Перекладання Китаю на цапа-відбувайла не вирішує жодної проблеми. Корінна причина української кризи полягає в регіональній напруженості у сфері безпеки, яка накопичувалася протягом багатьох років у Європі. Тільки враховуючи законні проблеми безпеки всіх сторін та створюючи збалансовану, ефективну та стійку європейську архітектуру безпеки шляхом діалогу та переговорів, можна належним чином вирішити це питання. Ми підтримуємо Європу у відіграванні більш позитивної ролі в політичному врегулюванні української кризи", - сказав він на пресконференції у п'ятницю.

Коментуючи слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про те, що КНР є нібито єдиною країною, яка може змусити РФ припинити війну проти України, але не робить цього, оскільки заробляє на продажу РФ зброї подвійного використання, речник китайського зовнішньополітичного відомства наголосив, що "Китай не є ні тим, хто створив українську кризу, ні її стороною". "Як постійний член Ради безпеки ООН та відповідальна велика країна, ми займали об'єктивну та справедливу позицію та активно працювали над сприянням мирним переговорам. Наші зусилля були широко визнані міжнародною спільнотою", - сказав Го Цзякунь.