Трамп повідомив про угоду з Китаєм щодо продовження функціонування додатка TikTok у США - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп оголосив у вівторок про досягнення угоди між США і Китаєм щодо діяльності TikTok, повідомляє Reuters.

"Ми досягли угоди щодо TikTok... Є група дуже великих компаній, які хочуть його купити", — заявив Трамп на брифінгу в Білому домі, не надаючи подальших деталей. Оголошення з'явилося за день до 17 вересня, коли закінчувався термін продажу або закриття додатка для коротких відео", - йдеться у повідомленні Reuters.

"Пізніше Білий дім продовжив цей термін до 16 грудня. Білий дім відмовився надавати будь-які подальші деталі щодо угоди з Китаєм", - повідомляє Reuters.

За інформацією агенції, яку надали "три джерела, обізнані з цим питанням", угода "схожа на ту, яка обговорювалася раніше цього року".

"Угода передбачає передачу американських активів TikTok від китайської компанії ByteDance американським власникам, що потенційно вирішує проблему, яка тривала майже рік", - сказано в повідомленні Reuters.

Угоду щодо популярного додатку для соціальних мереж, який налічує 170 мільйонів користувачів у США, вважають важливим кроком у переговорах між двома найбільшими світовими економіками щодо припинення торговельної війни.

Джерело: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/tiktok-lives-us-china-deal-app-keep-operating-us-2025-09-16/