Події

18:25 31.05.2024

У Києві відбулася церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком

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У Києві відбулася церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком

Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбулася в п'ятницю на Байковому кладовищі в Києві.

На церемонії були присутні його рідні, колеги, друзі, колишні та чинні політики.

Як повідомлялося, Олександр Мартиненко помер у вівторок, 28 травня, на 64-му році життя.

З 2003 року він був генеральним директором та кінцевим бенефіціаром Інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

У 2001-2003 роках Олександр Мартиненко був секретарем Ради з інформаційної політики при президенті України та членом Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Заслужений журналіст України, кавалер ордену "За заслуги" ІІІ ступеня та ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Теги: #мартиненко #прощання

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