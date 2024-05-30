"Укрзалізниця": Мартиненко і його агентство завжди відстоювали правду

АТ "Укрзалізниця" вдячна засновнику та керівнику ІА "Інтерфакс-Україна" Олександру Мартиненку за те, що агенція та він завжди говорили та відстоювали правду.

"Олександр Мартиненко - людина, яка формувала правила роботи вільної журналістики та була принциповим послідовником свободи слова в Україні... Для країни це велика втрата, але ми впевнені, що запроваджені Олександром високі стандарти роботи продовжать життя у справах його наступників", - ідеться в листі "Укрзалізниці".