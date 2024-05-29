Богомолець: Мартиненко робив усе, щоб Україна ставала кращою

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Олександр Мартиненко реально любив Україну і багато чого робив для її покращення, вважає заслужений лікар України Ольга Богомолець.

«Такий молодий і мудрий, тонкий і тактовний, вразливий і інтелігентний, обережний і вдумливий, аналітичний і самодостатній, який реально любив Україну і робив так багато, щоб вона ставала кращою, щоб журналістика була чистішою й здоровішою, щоб державна політика вчилася бути політикою, а не тим, що зараз», - написала Богомолець у Фейсбуці.

Вона поскаржилася, що не допомогла Мартиненку впоратися з хворобою, хоча її зустріч із ним була зовсім недавно.

«Адже я могла б прийти, узяти за руку, відвести на обстеження, вилікувати, щоб ти ще довго був із нами... І не знала, не відчувала, що біда так близько», - зазначила Богомолець.