Тарута: Мартиненко за будь-якої влади залишався безкомпромісним

Засновник і багаторічний керівник інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко був безкомпромісним за будь-якої влади, вважає народний депутат Сергій Тарута (фракція «Батьківщина»).

«Інтелектуальна брила, надзвичайно розумний, активний, принциповий Олександр Мартиненко... Мав честь знати цю непересічну людину особисто. Він був одним з облич української журналістики і тим, хто задавав тон і створював стандарти в медіа-індустрії. Надзвичайний аналітичний розум, безкомпромісність за будь-якої влади та безмежна любов до своєї держави. Він був титаном новинної журналістики. І еталоном стандарту «news, not views», - написав Тарута у Фейсбуці.