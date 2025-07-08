"Велта" планує реалізувати три проєкти на понад $0,5 млрд

"Велта" з активами із видобутку титановмісних руд у Новомиргороді (Кіровоградська обл.) планує реалізувати три інвестиційних проєкти сумарно на $586 млн.

Згідно з пресрелізом у вівторок, перший проєкт CRM Cluster (Critical Raw Materials Cluster) передбачає видобуток та переробку титану (ільменіту), похідних циркону і гафнію та отримання таких супутніх продуктів як каолін, глина та пісок.

Обсяг інвестицій для реалізації проєкту - $142,5 млн.

Другий проєкт – це виробництво титанових порошків та готової продукції за технологією Velta Ti Process, яка є альтернативою методу Кролла. Обсяг інвестицій - $421 млн.

Третій проєкт - експорт каоліну. Проєкт передбачає розгортання промислової лінії потужністю 200 тисяч тонн каоліну на рік з використанням наявної інфраструктури титанового комплексу. Обсяг інвестицій - $22,5 млн.

ТОВ "Велта Холдинг" належить 100% ТОВ "ВКФ "Велта"". Кінцевими бенефіціарами є три фізособи: Андрій Бродський (60%), Вадим Москаленко (20%) і Віталій Малахов (20%).