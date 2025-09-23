В Україні офіційно відкрилося представництво Центрального агентства управління проєктами Литви (CPVA), повідомляє Офіс віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

"Ефективне впровадження комплексних програм у сферах освіти, відновлення та розвитку економіки має стратегічне значення для України. Програма Create Ukraine, яка допомагає повертатись талановитим молодим українцям додому і працювати в державних інституціях, є однією з найцінніших інвестицій у майбутнє нашої держави", – цитує віцепрем'єра Тараса Качку прес-служба по результатам участі у відкритті представництва.

Він наголосив вагому роль агентства у реалізації ключових проєктів та програм – від EU4Reconstruction, спрямовану на відбудову шкіл і лікарень, підтримки системи розмінування та програм з реабілітації поранених, до Ukraine2EU, що присвячена підготовці до членства в Європейському Союзі, та Create Ukraine, що має на меті заохочення до повернення молодих фахівців і залученням до роботі в державному секторі.

Зазначається, що Центральне агентство управління проєктами – це публічна установа Литви, заснована державою, що має понад 20 років досвіду управління програмами/проєктами, адмініструє інвестиції публічного сектора й реалізує політику міжнародного розвитку від імені литовської держави у багатьох країнах світу, зокрема України.

В Україні CPVA працює на багатьох напрямках, серед багатьох інших, зокрема в таких напрямках: європейська інтеграція, де CPVA адмініструє програму Ukraine2EU, спрямовану на підготовку України до членства в ЄС; гуманітарне розмінування, зокрема проєкти зі зміцнення національної системи протимінної діяльності; відбудова інфраструктури, куди входить відновлення шкіл (та будівництво бомбосховищ), дитсадків, лікарень; реабілітація та протезування поранених, підготовку спеціалістів і реконструкцію центрів допомоги; програма Create Ukraine, яка створює можливості для молодих українських фахівців повернутися з-за кордону та залучає їх до роботи в державних установах, які сприяють відновленню, реформам та європейській інтеграції України; твінінг-проєкти, які допомагають українським інституціям переймати досвід європейських колег.