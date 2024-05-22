Титанова "Велта" відчуває гостру нестачу кадрів аж до зупинки виробництва - СЕО

Група компаній "Велта" з активами з видобутку руд, що містять титан, в Новомиргороді (Кіровоградська обл.) сьогодні відчуває гостру нестачу кадрів, що знижує її працездатність і постачання продукції за кордон.

Як повідомив СЕО та співвласник "Велти" Андрій Бродський у фейсбуці у середу, на сьогодні на ГЗК з видобутку та збагачення титанової сировини не вистачає 28% персоналу. Зростання пенсіонерів, що працюють, з початку війни 30%, зростання працюючих жінок, враховуючи, що в компанії і так була дуже позитивна гендерна статистика, - на 11%, мобілізованих - 15%.

"Ми просто не можемо знайти в нашому районі чоловіків!", - констатував CEO.

Він також звернув увагу на іншу проблему: від ГЗК до вантажного залізничного пункту - 30 км, які продукція долає автотранспортом, і зараз підрядники не в змозі забезпечити це перевезення з тієї ж причини – водіїв немає. Таким чином, ГЗК не може експортувати сировину, фактично функціонувати і, як наслідок, сплачувати податки.

"Йдемо далі. Науковий центр "Велта РД-Титан" групи "Велта": співробітники не підлягають бронюванню. Виявляється, що нашій країні не потрібні винахідники та проривні технології у сфері титану, що є незамінним у озброєнні! А таких фахівців просто немає у світі!" Наш високотехнологічний медичний напрям - "Велта Медікал", що друкує імплантати постраждалим військовим та цивільним! Фахівці також не підлягають бронюванню", - констатує Бродський.

За його словами, український бізнес у критичній ситуації. Люди у видобувному та інноваційному секторах є цінними фахівцями, саме вони під час війни створюють валютні надходження та забезпечують сплату податків в Україні.

"Тож у мене питання: ми точно все вірно робимо з приводу мобілізації? Можливо, час наповнювати лави ЗСУ не тими, хто зараз наповнює бюджет і забезпечує діяльність країни, а навпаки - тими людьми, які є споживачами бюджету, але чомусь бронюються без питань і підготовлені? Наприклад, співробітниками БЕБ, ДБР, прокуратури, митниці тощо. А також депутатами всіх рівнів та їх помічниками. Хоча б у пропорції, як у бізнесу – 50/50", - запитує керівник компанії.

І нагадує, що "Велта" за 2023 рік сплатила понад 150 млн грн податків.

Як повідомляв керівник відділу Головного підрозділу детективів БЕБ Сергій Кривун, Бюро економічної безпеки за 2023 рік відшкодувало до бюджету 2,2 млрд грн, передало в АРМА майно на 43,7 млрд грн.

"Щодо видатків держави на утримання Бюро економічної безпеки, то вони протягом 2023 року склали 757 млн грн. У свою чергу під час проведення досудових розслідувань у кримінальних провадженнях бюро відшкодувало збитків на суму понад 2,2 млрд грн, наклало арешти на майно підприємств та фізичних осіб на суму понад 43 млрд грн. Це майно передано в АРМА", - сказав він.

ТОВ "ВКФ Велта" зареєстровано у квітні 2000 року. Основною діяльністю є видобуток та виробництво ільменітового концентрату.

ТОВ "Велта Холдинг" належить 100% ТОВ "ВКФ "Велта". Кінцевими бенефіціарами є три фізособи: Андрій Бродський (60%), Вадим Москаленко (20%) та Віталій Малахов (20%).