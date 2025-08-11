Призначений на 12 серпня конкурс з продажу акцій Інституту титану не відбувся через відсутність заявок

Виставлений Фондом держмайна (ФДМ) України на онлайн-аукціон 12 серпня поточного року з приватизації державного пакета акцій АТ "Інститут титану" (Запоріжжя) в розмірі 100% статутного капіталу не відбувся через відсутність заявок.

Згідно з інформацією в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі", аукціон був запланований на 12 серпня 2025 року. Прийом заявок на участь - до 20:00 11 серпня.

Стартова ціна об'єкта приватизації - 99,77 млн грн (без ПДВ).

Заявок на купівлю не поступило, тому конкурс не відбувся.

Як повідомлялось, на балансі АТ - 56 об'єктів нерухомості, зокрема будівля інституту, адміністративний корпус, виробничі та складські приміщення, гаражі тощо. Загальна площа всіх будівель і споруд - 26 482,96 кв. м. Площа п'яти земельних ділянок - 2,8973 га.

Згідно з умовами конкурсу, покупець зобов’язаний забезпечити погашення заборгованості із зарплати та перед бюджетом протягом 12 місяців та не допустити звільнення працівників протягом 6 місяців.

Статутний капітал АТ - 75,311 млн грн.

ФДМ минулого року вже намагався продати 100% акцій АТ "Інститут титану" за такою самою ціною, потім - за 48 млн 825,5 тис. грн (без ПДВ), однак аукціони не відбулися.

Основним видом діяльності Інституту титану є дослідження та експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Середньооблікова кількість працівників станом на 31 березня 2025 року - 80 осіб.

Науково-дослідний і проектний інститут титану (НДП "Інститут титану") створено 1956 року для забезпечення науково-дослідними та проектними роботами підприємств кольорової металургії України. У 1966 році став спеціалізованим головним інститутом із виробництва титану в Радянському Союзі. 1971 року був об'єднаний із Дніпровським титаномагнієвим заводом у Запорізький титаномагнієвий комбінат (ЗТМК), а з 1976 року знову став окремим всесоюзним науково-дослідним і проєктним інститутом, відповідальним за виробництво титану та магнію.

За даними Інституту титану, наразі він є єдиною в Європі комплексною науково-дослідною і проектною організацією в сфері виробництва титану і магнію, первинної кольорової металургії.