Інтерфакс-Україна
Економіка
20:53 11.08.2025

Призначений на 12 серпня конкурс з продажу акцій Інституту титану не відбувся через відсутність заявок

2 хв читати

Виставлений Фондом держмайна (ФДМ) України на онлайн-аукціон 12 серпня поточного року з приватизації державного пакета акцій АТ "Інститут титану" (Запоріжжя) в розмірі 100% статутного капіталу не відбувся через відсутність заявок.

Згідно з інформацією в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі", аукціон був запланований на 12 серпня 2025 року. Прийом заявок на участь - до 20:00 11 серпня.

Стартова ціна об'єкта приватизації - 99,77 млн грн (без ПДВ).

Заявок на купівлю не поступило, тому конкурс не відбувся.

Як повідомлялось, на балансі АТ - 56 об'єктів нерухомості, зокрема будівля інституту, адміністративний корпус, виробничі та складські приміщення, гаражі тощо. Загальна площа всіх будівель і споруд - 26 482,96 кв. м. Площа п'яти земельних ділянок - 2,8973 га.

Згідно з умовами конкурсу, покупець зобов’язаний забезпечити погашення заборгованості із зарплати та перед бюджетом протягом 12 місяців та не допустити звільнення працівників протягом 6 місяців.

Статутний капітал АТ - 75,311 млн грн.

ФДМ минулого року вже намагався продати 100% акцій АТ "Інститут титану" за такою самою ціною, потім - за 48 млн 825,5 тис. грн (без ПДВ), однак аукціони не відбулися.

Основним видом діяльності Інституту титану є дослідження та експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Середньооблікова кількість працівників станом на 31 березня 2025 року - 80 осіб.

Науково-дослідний і проектний інститут титану (НДП "Інститут титану") створено 1956 року для забезпечення науково-дослідними та проектними роботами підприємств кольорової металургії України. У 1966 році став спеціалізованим головним інститутом із виробництва титану в Радянському Союзі. 1971 року був об'єднаний із Дніпровським титаномагнієвим заводом у Запорізький титаномагнієвий комбінат (ЗТМК), а з 1976 року знову став окремим всесоюзним науково-дослідним і проєктним інститутом, відповідальним за виробництво титану та магнію.

За даними Інституту титану, наразі він є єдиною в Європі комплексною науково-дослідною і проектною організацією в сфері виробництва титану і магнію, первинної кольорової металургії.

 

Теги: #продаж #інститут #титан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:53 07.08.2025
У Києві відкрився відділ продажу житлового комплексу Polar Park

У Києві відкрився відділ продажу житлового комплексу Polar Park

15:03 06.08.2025
Ощадбанк виставив на продаж готель Ramada Encore та БЦ "Європа" у Києві

Ощадбанк виставив на продаж готель Ramada Encore та БЦ "Європа" у Києві

16:10 04.08.2025
"Метінвест" розглядає пропозицію про продаж вугільного активу в США

"Метінвест" розглядає пропозицію про продаж вугільного активу в США

15:56 01.08.2025
Укргазбанк продав центральний офіс на Печерську за 317,9 млн грн

Укргазбанк продав центральний офіс на Печерську за 317,9 млн грн

06:46 24.07.2025
США схвалили продаж Україні засобів ППО та БМП на 322 млн доларів

США схвалили продаж Україні засобів ППО та БМП на 322 млн доларів

04:28 18.07.2025
Окупаційна влада в Криму посилено продає конфісковане в українців майно – ISW

Окупаційна влада в Криму посилено продає конфісковане в українців майно – ISW

20:05 14.07.2025
США можуть продавати ракети малої дальності та снаряди членам НАТО для подальшої передачі Україні

США можуть продавати ракети малої дальності та снаряди членам НАТО для подальшої передачі Україні

16:27 14.07.2025
"Укрзалізниця" готує до продажу 1,3 млн тонн щебеню

"Укрзалізниця" готує до продажу 1,3 млн тонн щебеню

12:45 08.07.2025
"Велта" планує реалізувати три проєкти на понад $0,5 млрд

"Велта" планує реалізувати три проєкти на понад $0,5 млрд

12:40 04.07.2025
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського підприємства з виробництва бойових частин для "Шахедів"

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського підприємства з виробництва бойових частин для "Шахедів"

ВАЖЛИВЕ

Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%

Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

Інфляція у річному вимірі скоротилася до 14,1% після дефляції 0,2% у липні - Держстат

Уряд затвердив два макросценарії з ростом ВВП у 2026 р. на 4,5% та на 2,4%

НБУ впроваджує новий пакет пом'якшення валютних обмежень

ОСТАННЄ

"Укренерго" вклало в освітні програми під час війни 65 млн грн

Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%

Кількість страховиків в Україні у липні-2025 скоротилось на одного, кількість банків не змінилася - НБУ

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за першу декаду серпня збільшився на 4,7%

Закон про екомодернізацію промпідприємств набув чинності з 8 серпня

В Україні за I півріччя відкрито й оновлено 9 готелів загальним фондом понад 1 тис. номерів - експерт

Ціни на нафту знижуються, Brent торгується близько $66,2 за барель

Україна 1-10 серпня сім разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі і 11 разів – за останні 15 днів

НБУ оштрафував "Лінеура Україна" на 9,6 млн грн та попередив "Укрпошту" через неналежний фінмоніторинг

СОТ поліпшила прогноз світової торгівлі товарами у 2025 р. до зростання на 0,9% зі спаду на 0,2%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА