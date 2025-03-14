Інтерфакс-Україна

Економіка

21:07 14.03.2025

Доля е/е у собівартості виробництва титанового концентрату в Україні зросла з 30 до більш 60% через тарифи – СЕО "Велти"

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Доля е/е у собівартості виробництва титанового концентрату в Україні зросла з 30 до більш 60% через тарифи – СЕО "Велти"

Частка електроенергії у собівартості виробництва титанового концентрату в Україні з 2022 року зросла з 30% до більш 60% через ріст енерготарифів, заявив СЕО і співвласник групи компаній "Велта" з активами з видобутку титановмісних руд у Новомиргороді (Кіровоградська обл.) Андрій Бродський.

"Для нас 2022 рік був дуже непоганим, не дивлячись на війну. Були дуже непогані світові ціни, ми експортуємо 100% концентратів, які ми виробляємо. Тому ми впевнено себе почували, не дивлячись навіть на те, що ми вимушені були перейти на експорт через порти Польщі та Румунії. Але 2023 і 2024 роки нас дуже-дуже підкосили. Через енергетику", - сказав СЕО на Саміті експортерів-2025, організованому виданням Forbes Ukraine в Києві в п'ятницю.

Він зазначив, що незважаючи на таке подорожчання, компанія отримала лише близько 50% електроенергії від того, що було необхідно для виробництва. "Звісно, ми виконали 50% від наших планів. Фінансовий результат я зараз не назву, але він зовсім не той, на який ми б хотіли розраховувати", - додав Бродський.

CEO закликав владу України до більш зрозумілої політики у плані забезпечення електроенергією енергоємних підприємств. Зі свого боку тим компанія буде будувати сонячну електростанцію та іншу власну свою генерацію, як тільки зможе.

"І я не розумію, відверто кажучи, як ми збираємося розвивати нові проекти, саме у гірничо-металургійному комплексі, з такою вартістю і з таким постачанням електроенергії", - резюмував бізнесмен.

Відповідаючи про стосунки із державою, голова компанії констатував, що фабрика сплачує податки і робить все, що вимагає держава. Зокрема, проходить експортний контроль, якого не було 20 років.

Торкаючись інвестицій, гендиректор повідомив, що на початку діяльності капітальні інвестиції були на рівні $96 млн, а потім зросли до $112 млн.

"Але ми інвестуємо постійно. Зараз я загальну суму не скажу. У подальшому ми будемо інвестувати ще більше", - сказав Бродський, уточнивши, що компанія експортує всю вироблену продукцію у США та ЄС.

З китайського ринку компанія пішла ще до початку Великої війни, уточнив він.

"У 2022 році в нас був дуже невеличкий запит з Китаю на майже 500 тон. Ми подали документи до Держекспортконтролю, отримали відмову і більше не намагаємося це робити", - сказав СЕО.

Стосовно напрямку розвитку компанії, то вона рухається в декількох напрямках, зокрема у розширенні видобутку, а також займається подальшим переділом продукції сировини, яка добувається, повідомив Бродський. За його словами, йде робота над будівництвом заводу із випуску титанових виробів за власною інноваційною технологією у США.

"Ми готуємо цей проєкт. Ми інвестували туди певні кошти, але зараз ми не так активно це фінансуємо, тому що є проблеми в основному бізнесу тут, через війну, через енергетику саме. Але цей проєкт розвивається і я сподіваюся, що за якийсь час ми розпочнемо будувати завод у США", - прогнозує гендиректор.

ТОВ "ВКФ Велта" зареєстровано у квітні 2000 року. Основною діяльністю є видобуток та виробництво ільменітового концентрату.

ТОВ "Велта Холдинг" належить 100% ТОВ "ВКФ "Велта". Кінцевими бенефіціарами є три фізособи: Андрій Бродський (60%), Вадим Москаленко (20%) та Віталій Малахов (20%).

Теги: #проблеми #велта

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