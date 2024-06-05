"Кліар Енерджі" так і не вдалося повернути в мережу три ТЕС на біомасі 22 МВт через проблеми із сировиною - голова наглядової ради

Групі компаній "Кліар Енерджі", що займається будівництвом та експлуатацією біо-ТЕС, ВЕС, СЕС, станцій дегазації сміттєвих полігонів, так і не вдалося запустити в роботу свої ТЕС на біомасі, зупинені в середині зими через відсутність рентабельності виробництва е/е, повідомив голова наглядової ради групи Петро Багрій.

"На жаль, ні, не вдалося. І не лише наші станції. Загалом 54 МВт потужності на біомасі простоює через те, що є проблема забезпечення їх сировиною. Ціна, яку виставляє Держлісагентство, не прийнятна в ситуації з нинішнім ціноутворенням на ринку. Порубковими залишками в лісовому господарстві теж ніхто взагалі не займається, це ресурс для зловживання на лісовій тематиці, цей ринок не розвивається", - сказав він на пресконференції з розвитку розподіленої генерації в агентстві "Інтерфакс-Україна" в Києві в середу.

При цьому Багрій звернув увагу, що 54 МВт потужності "не є зайвими" для енергосистеми наразі і могли б допомогти їй у зимовий період.

"Сподіваюся, що ми усе-таки спільними зусиллями знайдемо якісь рішення", - зазначив Багрій.

Як повідомлялося, "Кліар Енерджі", як заявляв Багрій у квітні 2024 року, від початку року змушена була зупинити свої три ТЕС на біомасі загальною встановленою потужністю 22 МВт, оскільки через зростання цін на паливну тріску, регульованих Держлісагентством, не було рентабельності роботи навіть за "зеленого тарифу", який становить для компанії 12,39 євроцентів за кВт-год.

Тоді голова наглядової ради допускав, що компанія запустить станції влітку, розраховуючи на зниження цін на паливо в умовах зниження попиту на нього.

Багрій також навів як приклад Литву, де на аукціонах із продажу сировини спочатку задовольняють потреби енергокомпаній, а потім усіх інших.

Іншим проблемним питанням роботи біоенергетичних проєктів, що посилює вище описану проблему, він назвав заборгованість ДП "Гарантований покупець" за вже придбану ним е/е, яка на той момент становила для компанії майже 200 млн грн.

Багрій звернув увагу, що у групи на стадії запуску є ще дві станції на біомасі 12 МВт і 6 МВт, але вона не запускає їх у роботу, "оскільки генеруватиме збитки".

Джерело: www.youtube.com/watch?v=t1l2_XfZMpo