Обидві ТЕС "Центренерго" повністю зупинилися через атаку РФ у суботу

Фото: Центренерго

ПАТ "Центренерго" заявило про повну зупинку своїх ТЕС (Трипільської та Зміївської) через атаку РФ 8 листопада.

"Наймасованіший удар по нашим ТЕС з початку війни. Станції у вогні! Ми зупинилися… Нині – нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!" – написало "Центренерго" у своєму Facebook.

Там зазначили, що цього разу була випущена "небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року".

Водночас компанія звернула увагу, що щоразу удари російських агресорів стають все жорстокішими і цинічнішими, підкресливши, що ТЕС – не військові об’єкти.

"Центренерго" вказало, що буде відновлювати та ремонтувати пошкоджені обєкти, а також впроваджувати нову генерацію.

Як повідомлялося, навесні 2024 року "Центренерго" вже зупинялося повністю після ударів РФ. "Центренерго" оперує двома ТЕС – Зміівською в Харківській області та Трипільською в Київській.