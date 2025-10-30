Росіяни завдали ударів по Слов'янській ТЕС, дві людини загинуло

У четвер російські війська нанесли удар по Слов'янській ТЕС, в результаті загинули дві людини, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз, кілька годин тому, був удар по Словʼянській ТЕС – удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент також повідомив, що сьогодні міністр енергетики України Герман Галущенко проводить зустрічі з представниками Групи семи, з міністрами енергетики G7.

"І це країни, які точно можуть підтримати і підтримають Україну. Забезпечуємо таку з ними роботу", - додав глава держави.