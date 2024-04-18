Із зовнішніх процесів на Україну найгірше впливають проблеми у відносинах із Польщею, ситуація у США та політика уряду Угорщини - соцопитування

Громадяни України вважають, що проблеми у відносинах із Польщею, внутрішньополітичне протистояння у США та недружня політика уряду Угорщини є зовнішніми процесами, що максимально негативно впливають на Україну, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 21-27 березня та презентованого на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

За п'ятибальною оцінкою, де "1" означає відсутність впливу, а "5" - дуже сильний вплив, респонденти оцінили проблеми у відносинах із Польщею в 4,5 бала, протистояння у США, що гальмує військово-фінансову допомогу Україні, в 4,4 бала, а політику угорського уряду, який гальмує євроінтеграцію України, - у 4,3 бала.

У 4,2 бала українці оцінюють ускладнення політичної, соціально-економічної ситуації в ЄС, посилення "втоми" від війни в Україні, а також нездатність глобальних і регіональних безпекових структур запобігти ескалації конфліктів на світовій арені, зокрема - зупинити російську агресію.

Негативний вплив поляризації світової спільноти, поглиблення глобального протистояння демократичного світу і табору авторитарних держав оцінюється в середньому в 4 бали, гібридна агресія РФ проти Молдови - в 3,9 бала, ескалація війни на Близькому Сході (Ізраїль, Ємен), а також протистояння США і Китаю - в 3,7 бала.

Під час дослідження було опитано 2020 респондентів віком від 18 років, які проживають на контрольованих урядом України територіях, де не ведуться бойові дії. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ.