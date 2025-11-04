Більшість українських підлітків, які мають слабкий зв’язок з батьками, мають значний рівень стресу – соцдослідження

Майже дві третини (62%) підлітків, які мають слабкий зв’язок з батьками, мають значний рівень стресу, одночасно серед дітей, які є дуже близькими з батьками, таких лише 25%, свідчать результати опитування понад 1.5 тисячі підлітків віком 10-18 років і їхніх батьків за технологією сімейних досліджень Family 360°, проведеною у жовтні компанією Rating Group.

"Найчастіше підлітки віком 10-18 років мають дуже сильний (40%) або сильний (30%) рівень емоційного зв’язку з батьками. Ще 18% мають помірний рівень, а 13% – слабкий зв’язок. І чим слабший зв’язок з батьками, тим більше діти відчувають стрес", - йдеться в пресрелізі за результатами дослідження, опублікованому на сайті компанії.

Близько половини підлітків часто діляться своїми переживаннями з батьками, а третина робить це рідко. "Половина (52%) дітей, які часто діляться з батьками своїми переживаннями, мають дуже міцний емоційний зв'язок з батьками. Серед тих, хто ділиться переживаннями рідко, таких вдвічі менше (24%)", - зазначається в результатах дослідження.

Кожна десята дитина (13%) віком 10-13 років каже, що ніколи не обіймається з батьками або робить це рідко. Серед старших підлітків 14-18 років таких 21%. Натомість лише 6% батьків дітей віком 10-13 років і лише 10% батьків підлітків віком 14-18 говорять, що ніколи не обіймаються зі своєю дитиною чи роблять це рідко. "Такий розрив у відповідях дітей і батьків говорить про те, що деяким дітям дещо не вистачає теплих проявів від батьків. Можливо, батьки їх обіймають, але не так багато, як хотілося б", - йдеться в повідомленні.

Опитування проводилося 3-7 жовтня методом CATI>CAWI (Телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, онлайн-опитування). На першому етапі відбувався контакт з батьками, які давали згоду на онлайн-опитування дітей, на другому діти проходили за персональним посиланням опитування дітей, після цього батьки отримували персональне запрошення пройти онлайн-опитування батьків.‍ Розмір вибірки: 2531 респондент, з них 1572 – діти 10-18 років, 959 – їхні батьки.