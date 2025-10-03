Вступ у НАТО підтримує 83% українців, але лише 53% вірять у здатність Альянсу захиститися у разі нападу РФ

Членство в НАТО вважають найкращим способом забезпечити безпеку України 42,4% українців, на другому місці в якості гарантій безпеки - двосторонні угоди з країнами-партнерами (16,9%), йдеться в результатах опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 12-17 вересня на замовлення Київського безпекового форуму.

Як міжнародні організації Європейський союз підтримують 86,9% опитаних ("цілком позитивно" 40,4%, "переважно позитивно" - 46,5%), НАТО – 76,1% (34,8% та 41,3% відповідно).

При цьому спостерігається категоричне несприйняття Шанхайської організації співробітництва (баланс ставлення -49,9%), ОДКБ (-69,1%), БРІКС (-69,1%).

Серед тих, хто взяв би участь у голосування на референдумі про вступ у НАТО, віддали б свої голоси "за" 82,9%.

В разі проведення референдуму про вступ до ЄС, "за" проголосували б 81,7% опитаних, а 9% проголосували б проти.

У здатність НАТО захиститися у разі нападу РФ вірять 53%, не вірять 26,2%. 26,4% опитаних переконані, що РФ точно збирається напасти на одну з країн НАТО, ще 42,8% припускають таку можливість.

З іншого боку, 35,3% респондентів вважають вступ до НАТО цілком надійною гарантією безпеки для України, і ще 32,4% - скоріше надійною. Створення багатосторонніх партнерських гарантій на рівні лідерів держав щодо оборонної підтримки України вважають надійними 22,9% і 39,4% відповідно, а зміцнення ЗСУ та оборонних спроможностей України без будь-яких обмежень і забезпечення стабільного фінансування Збройних сил України – 56,1% та 32,1%.

Створення в рамках мирної угоди 40-кілометрової буферної зони між Україною та РФ та розгортання в Україні європейського військового контингенту вважають цілком надійною гарантією безпеки 29,8% опитаних, скоріше надійною – ще 35,7%. Розміщення в Україні бійців американських приватних військових компаній вважають надійною гарантією 29,3%+30,7%, забезпечення ефективної санкційної політики - 38,5%+27,8, відкриття переговорного процесу про вступ України до ЄС - 34,5%+32,6%.

Водночас ЄС найчастіше вважають лідером підтримки України у війні з РФ – таку думку висловили 34,6% опитаних. США лідером підтримки назвали 21,9% респондентів, Велику Британію - 10,6%, Німеччину - 5,7%, балтійські країни (Латвія, Литва, Естонія) - 3,4%, країни Північної Європи (Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція) - 2,3%, Францію - 2,3%, Польщу - 1,5%.

Найнадійнішими вважають гарантії безпеки від ЄС в цілому – 61,9% опитаних. Вони переконані, що Євросоюз буде дотримуватися гарантій і зможе захистити Україну. Щодо НАТО цей показник 54,8%, щодо Великої Британії - 49,4%, щодо США – 44%, щодо Німеччини – 35,7%, решта менше 25%.

63,8% опитаних впевнені, що балтійські країни будуть дотримуватись гарантій, але не зможуть захистити Україну. Понад 50% такої ж думки про Італію, Чехію, Канаду, Польщу, Францію, країни Північної Європи. Про Німеччину – 48,3%, про Туреччину – 46,1%, про США 26%, про ЄС в цілому 23,9%.

Більшість українців впевнені, що РФ та Китай не будуть дотримуватися гарантій, якщо нададуть їх (90% та 74,3% відповідно). Щодо США такої думки 13,2% опитаних, щодо ЄС в цілому 5,9%.

Опитування методом face-to-face проводилося на підконтрольних уряду України територіях серед 1210 респондентів віком від 18 років за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ.