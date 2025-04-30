США хочуть підписання з Україною трьох угод, Україна наразі готова на одну – президент KSE

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США хочуть, щоб Україна у середу підписала одразу три угоди щодо корисних копалин, а не одну, інакше погрожують, що угоди взагалі не буде, хоча це юридично неможливо, заявив президент KSE, ексміністр економіки Тимофій Милованов.

"США знов ламають нас. Якщо вийде, то суди пізніше анулюють дві з цих трьох угод. Попри це, американська сторона наполягає. …США хочуть швидкої перемоги та погрожують піти з переговорів, якщо всі три угоди не будуть підписані сьогодні. Сподіваюся, що здоровий глузд переможе", – написав він у Facebook в середу з США.

Милованов пояснив, що Угода №1 – це міжурядова угода, і саме її українська делегація має повноваження підписати сьогодні.

"Україна хоче її підписати, вона повністю задоволена цією угодою, бо вона хороша й справедлива. Це перемога для Трампа і для України… Потім настає етап імплементації ", – зазначив ексміністр економіки.

За його словами, Угода №2 – це угода між американською корпорацією DFC та українським агентством щодо створення спільного інвестиційного фонду, це комерційна угода, а отже уряд України не може її підписати.

"Її може підписати тільки агентство, і тільки після того, як Верховна Рада ратифікує Угоду №1. Це передбачає Конституція України. Це відрізняється від законодавства США, але це закон. Якщо його порушити, угода стане вразливою для майбутніх юридичних атак", – підкреслив Милованов.

Він додав, що є ще є технічна угода №3, яка визначає внутрішні правила роботи нового спільного інвестиційного фонду.

Як повідомлялося, 17 квітня був підписаний меморандум про наміри між урядами України та США щодо підготовки офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд реконструкції. У документі йшлося про те, "очікується, що переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання". Він передбачав, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Вашингтон минулого тижня, щоб зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень щодо умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови.

Президент США Дональд Трамп 25 квітня нагадав, що Україна затримує підписання цієї угоди та закликав до її негайного укладання. "Сподіваємося, що вона буде підписана НЕГАЙНО", – написав він у соцмережі Truth Social.

В той же час міністр фінансів Україні Сергій Марченко повідомив агентству Reuters, що до 26 квітня документ ще не буде готовий, як це передбачалося тиждень тому.

Шмигаль у середу повідомив, що Угода про економічне партнерство та інвестиційний фонд реконструкції між Україною та США може бути підписана вже в цей день. За даними джерела агентства, близького до уряду, перша віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко вже відправилася з візитом до Вашингтону для роботи над угодою та її та можливого підписання.

Юридичну допомогу Києву в роботі над угодою надає юридична фірма Hogan Lovells. Як зазначається у реєстрі FARA – закону про реєстрацію іноземних агентів, її діяльність полягає у наданні консультацій та порад щодо політики США та питань міжнародної торгівлі. Очікувалося, що над цим питанням працюватимуть юристи фірми Дін Каплан та Адам Кушнер з погодинними ставками по $1500, але потреби у персоналі з багатьох питань з часом може змінюватися.