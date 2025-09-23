Інтерфакс-Україна
Події
12:37 23.09.2025

Три чверті українців підтримують вступ України до Євросоюзу, проти 6% – соцопитування ТІ

Три чверті (74%) українців підтримують вступ України до Європейського Союзу, найвищий рівень підтримки демонструють жителі Києва (82%), західних (80%), північних (78%) та центральних (76%) областей, тоді як показник підтримки на Півдні та Сході дещо нижчий становить 69% та 64% відповідно.

Як свідчать дані проведеного дослідницькою агенцією Info Sapiens соціологічного дослідження, які замовила та презентувала Transparency International Ukraine, проти вступу в ЄС станом на тепер виступають 6% українців, а ще 18% наразі не визначилися зі своєю позицією.

Найчастіше від вступу в Євросоюз українці очікують кращого майбутнього для дітей (65%), миру (60%), економічного зростання (60%), підвищення якості та рівня життя (59%) та зростання можливостей для працевлаштування (58%). Також 55% опитаних вважають, що євроінтеграція допоможе подолати корупцію в Україні, а 54% переконані, що членство в Євросоюзі сприятиме дотриманню принципів верховенства права. Не бачать жодних переваг євроінтеграції всього 2% українців.

Серед головних побоювань від вступу в ЄС — відтік молоді 48%, експлуатація природних ресурсів (35%), приплив іммігрантів (31%) та зростання бюрократії (30%).

Дотепер 30% опитаних негативом від євроінтеграції України називають потенційне погіршення стосунків з РФ, а 11% взагалі вважають, що у ЄС немає майбутнього. Загалом із вступом до Євросоюзу респонденти пов’язують більше переваг, ніж недоліків — 8% опитаних не бачать жодних недоліків.

42% респондентів оптимістично оцінюють перспективи вступу до ЄС і вважають, що цей процес триватиме до 5 років. Ще майже чверть українців (22%) відводять на цей процес від 6 до 10 років, а 12% опитаних переконані, що наша країна ніколи не отримає членство в Євросоюзі.

"Опитування показало, що українці досить ґрунтовно і критично ставляться до євроінтеграційних процесів. При цьому важливо, що, згадуючи про переваги і недоліки вступу в ЄС, громадяни орієнтуються не лише на речі, які стосуються їх особисто, як то можливості для працевлаштування чи питання освіти й медицини, а й на загальні сфери життя держави — боротьба з корупцією, питання безпеки та економічного зростання. І тому особливо добре, що після такої оцінки люди все одно за вступ в Євросоюз", — прокоментував результати дослідження виконавчий директор TI Ukraine Андрій Боровик.

Опитування було проведене методом телефонних інтерв’ю (CATI) у червні–липні 2025 року. Вибірка — 1015 респондентів, репрезентативна за статтю, віком, типом і розміром населеного пункту та макрорегіоном на підконтрольних Україні територіях. Це вже третя хвиля дослідження: попередні результати TI Ukraine презентувала у червні та грудні 2023 року.

 

Теги: #transparency_international #соцопитування

