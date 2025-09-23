ВАКС досліджує докази у справі ексвіцепрем’єра Клюєва та ексголови Держінвестицій Тарана - Transparency International

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) почав досліджувати докази у справі ексвіцепрем’єра Андрія Клюєва та ексголови Держінвестицій Олександра Тарана, повідомляє ГО Transparency International Ukraine в телеграм-каналі

"Йдеться про справу, в якій Клюєва та Тарана обвинувачують у привласненні понад 195 млн грн з бюджету шляхом їх виділення нібито на інноваційний проєкт ВАТ "Завод напівпровідників", бенефіціаром якого був Клюєв", - повідомляється в дописі у вівторок.

Прокурор вважає, що Клюєв свого часу навмисно забезпечив призначення Тарана головою Держінвестицій і вони зрештою привласнили виділені з бюджету гроші собі. Представник цивільного позивача в особі Кабміну просить ВАКС стягнути цю суму з обвинувачених на користь держави.

"Обоє обвинувачених вину не визнають. Щоправда, засідання відвідує лише Таран, а Клюєв переховується за кордоном. За словами захисниці, він вважає обвинувачення сфабрикованими та замовним і саме тому не повертається в Україну", - зазначається у повідомленні.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2010 році, перебуваючи у змові з головою Держінвестицій, перший віцепрем’єр-міністр України організував незаконне виділення бюджетних коштів у розмірі близько 170 млн грн ВАТ "Завод напівпровідників", бенефіціарним власником якого він став у 2008 році, нібито для розвитку інноваційного проєкту, проте насправді привласнив ці бюджетні кошти.

"Згодом особи, використовуючи аналогічну схему, на рахунки підконтрольних товариств перерахували 25,3 млн грн ніби для сприяння розвитку енергозбережних технологій, але фактично їх також було розтрачено. Ці дії завдали збитків на суму майже 200 млн грн", - йшлося у повідомленні САП у телеграм-каналі.

Досудове розслідування у справі розпочато у 2014 році, у 2019 році справу передано за підслідністю до НАБУ.

Дії колишнього першого віцепрем’єр-міністра України кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ексголови Державного агентства – ч. 5 ст. 191 КК України.

Зважаючи на те, що колишній перший віцепрем’єр-міністр України перебуває в розшуку, стосовно нього здійснювалося спеціальне досудове розслідування "in absentia".