Україна піднялася в Індексі сприйняття корупції від Transparency International на 104-те місце

Оцінку рівня боротьби України з корупцією в щорічному Індексі сприйняття корупції (СРІ) покращено на три бали - до рекордно високих в історії країни 36 балів зі 100 можливих, що дало змогу Україні піднятися зі 116-го на 104-те місце в рейтингу зі 180 країн, ідеться у звіті антикорупційної організації Transparency International.

"Україна продемонструвала непоганий результат цього року і прогресивну динаміку за десять років. Наразі ми вже доросли до показників країн-кандидатів до ЄС... Ми побудували антикорупційну екосистему з нуля і вже маємо реальні вироки за топкорупцію, але нам усе ще потрібно багато працювати, щоб наздогнати показники країн ЄС", - наведено в повідомленні слова виконавчого директора Transparency International Андрія Боровика.

Водночас він зазначив, що якщо випадки тиску на журналістів і представників громадськості й надалі триватимуть, якщо влада втручатиметься в різні сфери держуправління, а корупційні скандали, пов'язані з обороною, не вщухатимуть, Україна зможе дуже швидко втратити свої досягнення.

Згідно з дослідженням, зростання України на 3 бали - один із найкращих результатів за минулий рік у світі. Також Україна стала однією з 17 країн у нинішньому СРІ, які продемонстрували свій найкращий показник за весь час.

Згідно з дослідженням, стільки ж балів мають Алжир, Бразилія та Сербія. На один бал Україну випередили Албанія, Аргентина, Білорусь, Гамбія, Ефіопія та Замбія.

Світовими лідерами Індексу сприйняття корупції 2023 року є Данія з 90 балами, Фінляндія - 87, Нова Зеландія - 85 і Норвегія - 84 бали.

Серед аутсайдерів у цьогорічному дослідженні - Сомалі (втратило 1 пункт і з 11 балами посідає останнє 180 місце), Південний Судан, Сирія та Венесуела, які набрали по 13 балів і розділяють 177 сходинку.

У Transparency International наголосили, що таких результатів Україна змогла досягти завдяки зосередженню уваги на реформах системи правосуддя, з огляду на реструктуризацію органів судового самоврядування та підвищення незалежності судової влади.

"Зусилля зі зміцнення потенціалу та незалежності його антикорупційного агентства (НАБУ) та органу антикорупційного переслідування (САП) - у поєднанні з національною стратегією з боротьби з корупцією та її комплексною програмою реалізації - забезпечили міцне підґрунтя для постійної боротьби з корупцією. Прогрес також підтверджується активною участю громадянського суспільства, наприклад підтвердженням вимоги державних чиновників подавати електронні декларації про свої активи", - вважають в організації.

У Transparency International також додали, що державні закупівлі в Україні залишаються значною мірою конкурентними та отримують визнання Світового банку, а зусилля уряду, особливо в галузі відновлення, відіграли важливу роль у посиленні підзвітності та контролю.

Попри ці поліпшення, існування значної кількості справ про корупцію на високому рівні залишається серйозною проблемою. Зусилля уряду у боротьбі з корупцією на вищому рівні, зокрема за допомогою звільнень і кримінальних розглядів, демонструють його прихильність до вирішення цієї проблеми. У дослідженні йдеться про те, що це також показує, що наявні системи функціональні й здатні виявляти такі випадки. Однак вони наголошують на поточних проблемах і необхідності вжиття стійких і комплексних антикорупційних заходів для України, щоб домогтися повної реформи та європейської інтеграції.

Заступник міністра економіки Олексій Соболєв позитивно оцінив такі результати, і поставив за мету на наступні десять років додати ще 11 балів у цьому рейтингу.

"Мені здається це дуже добрий результат і гарна відповідь всім на закиди про те, як тут все з цим погано. Щоб бути взагалі лідерами в світовій боротьбі з корупцією за останні 10 років, то потрібно було б додати ще 5 балів, як у Узбекистану. Тоді у нас був би індекс зараз не 36 балів, а 41, як у Косово, Південної Африки чи у В'єтнаму. Це до того, щоб мати розумні реалістичні очікування", - написав він у фейсбуці.