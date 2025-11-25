Інтерфакс-Україна
Події
12:43 25.11.2025

Корупція в енергетичній галузі України має системний та багаторічний характер – антикорупційні органи

Корупція в енергетичній сфері має системний і багаторічний характер, з 2022 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розслідують 5 резонансних справ в енергетиці, наголошують в антикорупційних органах.

В телеграм-каналі у вівторок НАБУ та САП розмістили інфографіку кримінальних справ в енергетичній сфері, в якій, зокрема, зазначається справа "Енергоатому" зі збитками державі на 100 млн грн, яка наразі розглядається в суді, справа "Укренерго" зі збитками в 600 млн грн, яка також на стадії судового розгляду.

Крім того, зазначено завершення досудового розслідування справи "Харківобленерго" зі збитками державі на 12,6 млн грн, розгляд судом справи про хабарництво заступника міністра енергетики, вказано також справу "Енергоатому" щодо відкатів з підрядників, по якій ще триває слідство.

"Не "Мідасом" єдиним: 5 резонансних справ НАБУ і САП в енергетиці з 2022 року", - йдеться в повідомленні антикорупційних органів.

"Злочинна організація, яку викрили під час операції "Мідас", є лише частиною значно більшої проблеми. Корупція в енергетичній галузі України має системний та багаторічний характер. Справи НАБУ і САП в цій сфері охоплюють різні рівні: від прямого хабарництва у міністерстві до масштабних схем маніпуляції ринком та розкрадання ресурсів на державних підприємствах", - наголошують в НАБУ та САП.

В повідомленні наголошується, що антикорупційні органи продовжують послідовно викривати ці злочини незалежно від політичного контексту чи прізвищ фігурантів. "Справи доводяться до суду, а нові виклики отримують оперативну реакцію. Робота з очищення однієї з найбільш стратегічних та водночас найбільш корумпованих галузей триватиме й надалі", - запевняють в НАБУ та САП.

 

 

Теги: #сап #енергетика #набу #корупція

