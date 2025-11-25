Інтерфакс-Україна
Події
13:53 25.11.2025

Апеляційна інстанція залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Зоріну

1 хв читати

Апеляційний суд залишив під вартою Людмилу Зоріну, підозрювану у справі "Мідас", повідомляє "Суспільне" у вівторок із зали суду.

Слідство вважає, що Зоріна допомагала в легалізації 1,6 млн грн, під час обшуків у неї вилучили понад $100 тис.

Захист наполягав, що вона не тікатиме, адже має дитину з інвалідністю, а 12 млн грн застави за неї внесла "невідома" їм компанія.

Раніше також повідомлялось, що Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Лесю Устименко, яка фігурує у справі як працівник "бек-офісу" з легалізації коштів, повідомляє "Суспільне".

НАБУ та САП 10 листопада повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк. Дві особи - Устименко та Людмила Зоріна проходять у справі як працівники бек-офісу. 

Теги: #суд #мідас #корупція

