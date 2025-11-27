Інтерфакс-Україна
Події
14:03 27.11.2025

Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився

3 хв читати
Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився

Переважна більшість опитаних дорослих жителів України (78,2%) вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився. Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою компанією "Соціополіс"

"На думку 17,3% респондентів, рівень корупції в Україні за час повномасштабного вторгнення в цілому залишився на тому ж рівні, що до його початку. Лише 4,5% респондентів вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні зменшився. Порівняно з результатами опитування, проведеного у вересні 2025 року, кількість респондентів, які вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився, зросла з 73,9% до 78,2%", - зазначається у звіті за результатами дослідження.

Стосовно того, хто в Україні своєю діяльністю чи бездіяльністю найбільше сприяє корупції в органах влади, думки учасників опитування розділилися – найчастіше респонденти називали серед тих, хто, на їхню думку, найбільшою мірою сприяє корупції в органах влади, Офіс президента України (19,4%), особисто президента України (18,8%) та Верховну Раду України і народних депутатів (18,0%).

Досить часто серед основних "джерел" корупції в органах влади респонденти також називали самих людей і менталітет населення України (11,2%) та правоохоронні органи (поліцію, СБУ, прокуратуру) (9,8%).

Згідно з результатами опитування, дорослі жителі України досить по-різному ставляться до основних правоохоронних та антикорупційних органів України. Скоріше позитивним, ніж негативним, є ставлення респондентів до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) (баланс довіри і недовіри до згаданого антикорупційного органу становить +37,1%); Служби безпеки України (СБУ) (+28,8%) та до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) (+11,5%). Ставлення респондентів до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) в цілому є близьким до нейтрального (баланс довіри і недовіри становить -6,5%), а до Офісу генерального прокурора – переважно негативним (баланс довіри і недовіри становить -52,5%).

Опитування проводилося з 18 по 24 листопада 2025 року методом телефонного інтерв’ю CATI (Сomputer-Аssisted Telephone Іnterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів).

Цільова аудиторія – жителі України віком від 18 років, за винятком жителів Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, окремих районів Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та інших тимчасово окупованих територій, де на час проведення опитування був відсутній мобільний зв’язок українських операторів. Жителі України, які на час проведення опитування перебували за межами України, до досліджуваної генеральної сукупності (об’єкта дослідження) не включалися.

Обсяг вибірки –1007 респондентів.

Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує: 3,1% – для даних, близьких до 50%; 2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%; 2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%; 2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%; 1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%; 1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%;

Джерело: https://sociopolis.ua/news_item/stavlennia-naselennia-ukrayini-do-aktualnikh-sotsialno-politichnikh-pitan-listopad-2025-roku

Теги: #опитування #корупція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:42 27.11.2025
Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився – опитування

Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився – опитування

13:41 27.11.2025
Більшість українців вважають, що події в державі розвиваються в неправильному напрямку, і підтримують відставку Кабміну – опитування

Більшість українців вважають, що події в державі розвиваються в неправильному напрямку, і підтримують відставку Кабміну – опитування

12:49 27.11.2025
Ставлення населення України до актуальних соціально-політичних питань (листопад 2025 року)

Ставлення населення України до актуальних соціально-політичних питань (листопад 2025 року)

13:57 25.11.2025
Директор НАБУ: причина масштабної корупції – залежність правоохоронних органів, стосовно генпрокурора мають бути висновки

Директор НАБУ: причина масштабної корупції – залежність правоохоронних органів, стосовно генпрокурора мають бути висновки

13:53 25.11.2025
Апеляційна інстанція залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Зоріну

Апеляційна інстанція залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Зоріну

12:43 25.11.2025
Корупція в енергетичній галузі України має системний та багаторічний характер – антикорупційні органи

Корупція в енергетичній галузі України має системний та багаторічний характер – антикорупційні органи

14:25 24.11.2025
Корупційну схему викрито у підрозділі Держпраці на Івано-Франківщині - прокуратура

Корупційну схему викрито у підрозділі Держпраці на Івано-Франківщині - прокуратура

13:12 21.11.2025
Наявність в Україні ядерного арсеналу не стримала б Росію від нападу вважають 10 з 25 опитаних експертів із зовнішньої політики – Фонд "Демініціативи"

Наявність в Україні ядерного арсеналу не стримала б Росію від нападу вважають 10 з 25 опитаних експертів із зовнішньої політики – Фонд "Демініціативи"

11:39 20.11.2025
Майже 2/3 українців продовжують донатити на ЗСУ, 4% служать - опитування Rakuten Viber

Майже 2/3 українців продовжують донатити на ЗСУ, 4% служать - опитування Rakuten Viber

20:41 19.11.2025
"Слуга народу" пропонує Раді закликати іноземні країни допомогти затримати й екстрадувати корупціонерів в Україну

"Слуга народу" пропонує Раді закликати іноземні країни допомогти затримати й екстрадувати корупціонерів в Україну

ВАЖЛИВЕ

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

Глава "Укренерго": Енергетики сьогодні набагато більше готові до найгіршого сценарію – блекауту, який виношує РФ

"Зимовий вступ" в університети на "нульовий курс" буде запроваджено цієї зими - Міносвіти

Аварійні відключення застосовано в Сумській, Харківській та Полтавській областях – "Укренерго"

Чергова атака РФ на енергетику сьогодні призвела до локальних відключень світла в кількох областях – "Укренерго"

ОСТАННЄ

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

Генсек Ради Європи: Той факт, що на столі є пропозиція щодо миру для України, – це позитивний момент

Печерський райсуд Києва зірвав розгляд апеляції ексголови "Укренерго" Кудрицького – ЦПК

ТОК Gulliver можуть відкривати поетапно, проте дати ще не визначені

У Покровську українські військові південніше від залізниці проводять рейди для засідок та знищення ворога - ДШВ

Італія екстрадує до ФРН українця Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газогонів "Північний потік" у 2022р., – ЗМІ

ОГП та СБУ скерували до Печерського райсуду Києва угоду з нардепом Христенком – ЦПК

Глава "Укренерго": Енергетики сьогодні набагато більше готові до найгіршого сценарію – блекауту, який виношує РФ

Російський суд засудив до довічного вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту у жовтні 2022р.

Європарламент закликав ЄС взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку та підтримувати мир в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА