Директор НАБУ: причина масштабної корупції – залежність правоохоронних органів, стосовно генпрокурора мають бути висновки

Фото: https://www.facebook.com/nabu.gov.ua

Правоохоронна система України не працює належним чином, і саме це є ключовим чинником функціонування корупційних схем у державі, наголошує директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

"Якщо ви мене запитаєте, чому це все сталося (справа "Мідас" щодо корупції в енергетичній сфері – ІФ-У). Через регулювання непрозоре, через відсутність сформованої наглядової ради, але більше за все – через непрацюючу правоохоронну систему. В той мірі, в які вона б мала спрацювати", - сказав він в ході засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики у вівторок.

Кривонос висловив переконання, що з урахування рекомендацій Європейського Союзу "щодо генерального прокурора мають бути відповідні висновки зроблені, запроваджені на рівні законодавства і оголошені конкурси, щоб посилити незалежність правоохоронних органів".

При цьому він наголосив: "Це рамка ЄС, це не політична заява від мене. Я це говорю, базуючись на тих рекомендаціях, які ЄС озвучив для України".

Звертаючись до членів парламентському комітету, директор НАБУ закликав: "Я вас прошу як народних депутатів посилити увагу: без інституційної незалежності правоохоронної системи – це питання часу, коли виросте такий самий бек-офіс".

За словами Кривоноса, такі обставини складаються тому, "що можна використовувати правоохоронців для власних цілей, надавати незаконні вказівки людям, які не мають на те жодних повноважень – робити щось, збирати, порушувати кримінальні справи, фабрикувати. Все це відбувається в позапроцесуальний спосіб з політичними мотивами".