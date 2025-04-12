Інтерфакс-Україна
Події
12:36 12.04.2025

Зеленський ввів у дію санкції проти ексголови Нацбанку Арбузова, екснардепа Клюєва та бізнесмена Поліщука

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Зеленський ввів у дію санкції проти ексголови Нацбанку Арбузова, екснардепа Клюєва та бізнесмена Поліщука

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 12 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти колишнього голови Нацбанку Сергія Арбузова, екснардепа Сергія Клюєва, підприємця Віктора Поліщука та ексвласниці IBOX банку Альони Шевцової.

Відповідний указ №231/2025 розміщено на сайті президента.

З відкритих джерел відомо, що Сергій Арбузов — колишній український економіст, банкір, фінансист, підприємець, проросійський політик та державний діяч. Колишній в.о. прем'єр-міністра України (у січні - лютому 2014 р.). Перший віце-прем'єр-міністр України в уряді Миколи Азарова з 24 грудня 2012 року по 28 січня 2014 року. Голова Національного банку України (2010—2013). Під час подій Євромайдану втік із України, з квітня 2014 перебуває в розшуку МВС України.

Сергій Клюєв — брат політика та бізнесмена Андрія Клюєва, український політик та підприємець, Народний депутат України V, VI, VII та VIII скликань.

Віктор Поліщук — український підприємець, власник мереж електроніки "Технополіс" і "Ельдорадо", БЦ "Гулівер" у Києві, "Банку Михайлівського", будівельних компаній.

Альона Шевцова – колишня власниця IBOX банку та ТОВ "Фінансова Компанія Лео", наразі переховується в ОАЕ.

Теги: #арбузов #клюєв #санкції #поліщук #шевцова

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