TI закликала Зеленського накласти вето на законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ та САП

Організація Transparency International Ukraine (ТІ) закликала президента України Володимира Зеленського накласти вето на законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, який містить правки, що узалежнюють діяльність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) від генерального прокурора.

"Щойно Парламент підтримав законопроєкт №12414, який має на меті ліквідувати незалежність Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Всупереч Регламенту Верховної Ради депутати повністю змінили зміст проголосованого у першому читанні законопроєкту №12414 та внесли зміни, які підривають незалежність антикорупційних органів", - йдеться в заяві, опублікованій в телеграм-каналі ТІ у вівторок.

В організації вважають, що цей закон робить генпрокурора фактичним керівником САП, а роль останнього нівелює, дозволяє генпрокурору самостійно закривати справи за підозрою топчиновників, скасовує заборону забирати справи від НАБУ та дає можливість генпрокурору передавати їх іншим органам, зобовʼязує НАБУ та САП погоджувати з генпрокурором повідомлення про підозру топпосадовцям, робить обовʼязковими вказівки генпрокурора щодо розслідувань справ НАБУ.

"Таким рішенням парламент не лише позбавляє суспільство одного з найголовніших досягнень з часів Революції Гідності, незалежних антикорупційних органів, а й підриває довіру міжнародних партнерів до України. Таким чином, цей крок поглибить недовіру суспільства до влади, особливо після непризначення керівника БЕБ, а також переслідування представників громадськості й тиску на незалежні антикорупційні органи", - наголошують в ТІ.

В організації називають єдиним шансом не допустити реалізації такого сценарію накладення вета за цей законопроєкт президентом України Володимиром Зеленським. "Інакше Президент Володимир Зеленський розділить відповідальність з Верховною Радою за знищення антикорупційної інфраструктури та повернення України в часи до того, коли вона стала на шлях демократії", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, на засіданні 22 липня у підтримку законопроєкту №12414 в другому читанні і в цілому проголосувало 263 народних депутатів.

В Європейському Союзі висловили занепокоєння подіями навколо НАБУ та САП, які мають вирішальне значення для порядку денного реформ, необхідних для вступу країни в ЄС. "Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ України та повинні функціонувати незалежно для боротьби з корупцією та підтримки довіри громадськості", - заявив представник Європейської комісії Гійом Мерсьє.

Він констатував, що ЄС надає значну фінансову допомогу Україні "за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні". "Вступ України (до ЄС – ІФ-У) потребуватиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією та забезпечення інституційної стійкості. ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримувати Україну у дотриманні верховенства права", - наголосив представник Єврокомісії.