Інтерфакс-Україна
Події
14:10 22.07.2025

TI закликала Зеленського накласти вето на законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ та САП

2 хв читати
TI закликала Зеленського накласти вето на законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ та САП

Організація Transparency International Ukraine (ТІ) закликала президента України Володимира Зеленського накласти вето на законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, який містить правки, що узалежнюють діяльність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) від генерального прокурора.

"Щойно Парламент підтримав законопроєкт №12414, який має на меті ліквідувати незалежність Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Всупереч Регламенту Верховної Ради депутати повністю змінили зміст проголосованого у першому читанні законопроєкту №12414 та внесли зміни, які підривають незалежність антикорупційних органів", - йдеться в заяві, опублікованій в телеграм-каналі ТІ у вівторок.

В організації вважають, що цей закон робить генпрокурора фактичним керівником САП, а роль останнього нівелює, дозволяє генпрокурору самостійно закривати справи за підозрою топчиновників, скасовує заборону забирати справи від НАБУ та дає можливість генпрокурору передавати їх іншим органам, зобовʼязує НАБУ та САП погоджувати з генпрокурором повідомлення про підозру топпосадовцям, робить обовʼязковими вказівки генпрокурора щодо розслідувань справ НАБУ.

"Таким рішенням парламент не лише позбавляє суспільство одного з найголовніших досягнень з часів Революції Гідності, незалежних антикорупційних органів, а й підриває довіру міжнародних партнерів до України. Таким чином, цей крок поглибить недовіру суспільства до влади, особливо після непризначення керівника БЕБ, а також переслідування представників громадськості й тиску на незалежні антикорупційні органи", - наголошують в ТІ.

В організації називають єдиним шансом не допустити реалізації такого сценарію накладення вета за цей законопроєкт президентом України Володимиром Зеленським. "Інакше Президент Володимир Зеленський розділить відповідальність з Верховною Радою за знищення антикорупційної інфраструктури та повернення України в часи до того, коли вона стала на шлях демократії", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, на засіданні 22 липня у підтримку законопроєкту №12414 в другому читанні і в цілому проголосувало 263 народних депутатів.

В Європейському Союзі висловили занепокоєння подіями навколо НАБУ та САП, які мають вирішальне значення для порядку денного реформ, необхідних для вступу країни в ЄС. "Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ України та повинні функціонувати незалежно для боротьби з корупцією та підтримки довіри громадськості", - заявив представник Європейської комісії Гійом Мерсьє.

Він констатував, що ЄС надає значну фінансову допомогу Україні "за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні". "Вступ України (до ЄС – ІФ-У) потребуватиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією та забезпечення інституційної стійкості. ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримувати Україну у дотриманні верховенства права", - наголосив представник Єврокомісії.

Теги: #transparency_international #вето #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:17 22.07.2025
Директор НАБУ: просимо президента ветувати законопроєкт, який знищує незалежність антикорупційних органів

Директор НАБУ: просимо президента ветувати законопроєкт, який знищує незалежність антикорупційних органів

13:02 22.07.2025
Очікуються кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі - Зеленський

Очікуються кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі - Зеленський

00:31 22.07.2025
Зеленський указом увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу контролюючими органами

Зеленський указом увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу контролюючими органами

20:54 21.07.2025
Зеленський анонсував значну активізацію роботи щодо санкцій проти РФ

Зеленський анонсував значну активізацію роботи щодо санкцій проти РФ

20:50 21.07.2025
Зеленський розраховує на швидке ухвалення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо чистоти роботи правоохоронців в економічних справах

Зеленський розраховує на швидке ухвалення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо чистоти роботи правоохоронців в економічних справах

20:41 21.07.2025
Зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу

Зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу

20:25 21.07.2025
РНБО запроваджує мораторій на перевірки бізнесу й втручання держструктур у підприємницьку діяльність – Зеленський

РНБО запроваджує мораторій на перевірки бізнесу й втручання держструктур у підприємницьку діяльність – Зеленський

17:19 21.07.2025
Зеленський окреслив п'ять завдань української дипломатії, серед них фінансування виробництва зброї

Зеленський окреслив п'ять завдань української дипломатії, серед них фінансування виробництва зброї

16:28 21.07.2025
Завтра уряд має ухвалити рішення щодо контрактів на дрони - Зеленський

Завтра уряд має ухвалити рішення щодо контрактів на дрони - Зеленський

15:54 21.07.2025
Зеленський обговорив потребу в ППО із главою МЗС Франції

Зеленський обговорив потребу в ППО із главою МЗС Франції

ВАЖЛИВЕ

Директор НАБУ: вітаємо контррозвідувальні заходи СБУ, але подібні дії не можуть бути підставою для знищення антикорупційної інституції

Керівник САП про прийнятий Радою законопроєкт: це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій

Директор НАБУ: просимо президента ветувати законопроєкт, який знищує незалежність антикорупційних органів

Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни – директор НАБУ

Директор НАБУ: голосами 263 народних депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура

ОСТАННЄ

Директор НАБУ: вітаємо контррозвідувальні заходи СБУ, але подібні дії не можуть бути підставою для знищення антикорупційної інституції

Мін’юст, Міноборони та Мінветеранів запустили соцпроєкт для підвищення правової обізнаності захисників та їхніх родин

Лідер "Батьківщини" Тимошенко назвала світлим днем в Раді обмеження незалежності НАБУ/САП

Керівник САП про прийнятий Радою законопроєкт: це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій

Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни – директор НАБУ

Директор НАБУ: голосами 263 народних депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура

МОЗ презентувало тендери з відновлення медінфраструктури в 5 регіонах України

На Одещині заступник начальника районного ТЦК підозрюється у вимаганні та отриманні хабаря - Нацполіція

Трамп виводить США з ЮНЕСКО через пропалестинський та прокитайський ухил - ЗМІ

Рада обмежила незалежність НАБУ та САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА