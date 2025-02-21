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19:46 21.02.2025

Зеленському довіряє 65% українців, Залужному 76%, Порошенко 22% - соцопитування "Рейтинга"

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Зеленському довіряє 65% українців, Залужному 76%, Порошенко 22% - соцопитування "Рейтинга"

Понад три чверті українців (76%) цілком або скоріше довіряють послу України у Великій Британії, ексголовнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному, а не довіряють йому лише 16%, свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 лютого 2025 року.

При цьому президенту України Володимиру Зеленському цілком або скоріше довіряють 65% опитаних, не довіряють 34%.

Волонтеру та громадському діячеві Сергієві Притулі довіряють 34%, не довіряють 51%. П'ятому президенту України (2014-19), лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку довіряють 22%, не довіряють 76%. Позафракційному народному депутатові Дмитру Разумкову довіряють 19% опитаних, не довіряють 40%. Експрем'єру України, лідеру Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 11%, не довіряють 86%.

У динаміці відзначається стійке зростання довіри Зеленському з кінця 2024 року, коли вона сягнула мінімальної позначки у 53%. Довіра Залужному тримається майже незмінною з осені 2024 року, до того вона дещо знижалася. Довіра до Притули і Разумкова продовжує поступово знижуватись. Рівень довіри до Порошенка та Тимошенко коливається після помітного зниження у 2022 році.

Опитування проводилося методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1200 респондентів від 18 років в усіх підконтрольних уряду регіонах, де є український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 2,8%.

Теги: #довіра #політики #соцопитування

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