Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС

Рівень довіри президенту України Володимиру Зеленському практично не змінився порівняно з першою половиною вересня 2025 року: наразі 60% українців довіряють йому, 35% – не довіряють, тоді як у перші половині вересня відповідні показники були 59% і 34%, свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 19 вересня - 5 жовтня.

Відзначається, що після зниження довіри між початком травня і початком серпня (спочатку з 74% до 65% на початку червня і далі до 58% на початку серпня) відбулася стабілізація і за останні два місяці рівень довіри президенту коливається у межах похибки. При цьому хоча зараз рівень довіри нижчий, ніж був у травні, але він є вищим, ніж у грудні 2024 року.

При цьому, попри те, що лише 11% українців вважають, що вибори в України треба проводити вже зараз, тобто до завершення бойових дій, тільки 41% опитаних вважають, що Зеленському варто лишатися в політиці після війни, а хотіли би, щоб він продовжив бути президентом України – лише 25%. Натомість 36% респондентів висловили думку, що йому краще піти з політики після війни. Бажають кримінального переслідування Зеленського – 14%.

Серед тих, хто зараз повністю довіряє Зеленському, переважна більшість хотіли би бачити його президентом і після війни – 69%. Серед тих, хто скоріше довіряє, показник становить вже лише 21%, а серед тих, хто зовсім і чи скоріше не довіряє – лише, відповідно, 3% і 2%.

"Частка тих, хто бачить відповідну особу президентом після війни, не є еквівалентом електорального рейтингу. Під час виборів люди обирають між конкретними учасниками, тому склад претендентів може визначати рішення, за кого віддати свій голос (наприклад, певна особа може не користуватися великою довірою, але сприйматися як кращий варіант серед наявних)", - відзначається в пресрелізі за результатами дослідження.

При цьому ще менше респондентів хотіли би, щоб у політиці залишався народний депутат, лідер найбільшої опозиційної фракції у Верховній Раді "Європейська солідарність", п’ятий президент України (2014-19) Петро Порошенко, який наразі активно вкладається в національну оборону. Загалом 23% українців вважають, що йому варто залишатися в політиці, і лише 9% українців хотіли б, щоб Порошенко після війни обійняв посаду президента чи прем’єра. Натомість 46% хотіли би, щоб він пішов з політики. Хочуть кримінального переслідування Порошенка 23% опитаних.

Загалом 45% респондентів не бачать в політиці після війни ні Зеленського, ні Порошенка. Ще 46% мають "поляризаційний" підхід, коли бачать у політиці когось одного, але не хотіли би, щоб у політиці лишався другий: 32% вважають, що в політиці має залишитися Зеленський, але не Порошенко, навпаки хотіли би 14%. Лише 9% відповіли, що хотіли би, щоб в політиці залишилися обидва.

32% серед усіх респондентів хотіли би кримінального переслідування або Зеленського, або Порошенка, зокрема, 5% говорили про переслідування обох діячів.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що Зеленський зберігає доволі високу довіру в українському суспільстві та високу легітимність як голова держави на період до завершення війни, але після цього є очікування побачити на посаді президента когось нового. "Проте запит побачити когось нового на посаді президента (чи інших топ-посадах у державі) не означає бажання, щоб нинішня парламентська опозиція прийшла до влади. Під час повномасштабної війни багато військовослужбовців, волонтерів, громадських діячів, чиновників центрального і місцевого рівня зарекомендували себе як справжні лідери та ефективні антикризові управлінці. У вогні війни гартується нове покоління українських лідерів і пересічні громадяни усвідомлюють це та готові дати шанс їм проявити себе в політиці після війни. Тому ми бачимо, що і у випадку Зеленського (як представника нинішньої влади), і у випадку Порошенка (як представника опозиції) багато українців хотіли би, що вони дали дорогу новим лідерам", - прокоментував він.

Грушецький також зазначив, що доволі небагато українців вимагають публічного жорсткого покарання політиків, що є цивілізованим підходом, який треба заохочувати. "Нинішній владі треба розуміти, що серед громадськості немає запиту на покарання Порошенка. Водночас і команда експрезидента має усвідомлювати, що немає і запиту на кримінальне переслідування Зеленського", - наголосив він.

Дослідження проводилось методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 1008 респондентів у віці від 18 років. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників близьких до 50% та 1,8% - для показників близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність.