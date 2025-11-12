Інтерфакс-Україна
Події
23:25 12.11.2025

Уряд Німеччини зберігає довіру до України на тлі корупційного скандалу в енергетиці - ЗМІ

2 хв читати

Уряд Німеччини зберігає довіру до України на тлі скандалу, пов'язаного з корупцією в енергетиці. Про це Deutsche Welle у середу повідомив офіційний представник уряду ФРН Штефан Корнеліус (Stefan Kornelius).

"Німеччина уважно стежить за розвитком подій довкола корупційного скандалу в енергетичній сфері України, зазначив представник уряду Штефан Корнеліус. Він наголосив, що довіра до Києва зберігається", - зазначають в матеріалі Deutsche Welle.

"Федеральний уряд тепер дуже уважно стежитиме за розвитком подій. Я вже говорив, що ми перебуваємо в найтіснішому довірливому контакті з президентом (України Володимиром Зеленським. - Ред.) і продовжуємо бути поруч, зокрема в таких ситуаціях. Тепер ми спостерігатимемо за розвитком у даному конкретному випадку. І, за необхідності, можливо, нам доведеться вжити заходів і у цій справі", - сказав Корнеліус Deutsche Welle у відповідь на запитання, чи призведе скандал до посилення контролю ФРН за тим, як Україна використовує допомогу.

"На цей момент у нас є довіра до уряду України, що він сам подбає про вирішення цього питання, а також до антикорупційних органів - що вони розкриють цю справу і доведуть її до логічного завершення", - наголосив Корнеліус.

"Корнеліус також повідомив, що на німецько-українських міжурядових консультаціях, які мають відбутися пізніше цього року, тема корупції не внесена до порядку денного, і її обговорення не планується", - повідомила Deutsche Welle.

Джерело: https://www.dw.com/uk/predstavnik-uradu-frn-pro-korupcijnij-skandal-berlin-dovirae-kievu/a-74717532

Теги: #німеччина #довіра #корупція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:50 12.11.2025
ВАКС заарештував підозрюваного у корупційній схемі в енергетиці Фурсенка із можливістю застави 95 млн грн

ВАКС заарештував підозрюваного у корупційній схемі в енергетиці Фурсенка із можливістю застави 95 млн грн

19:18 12.11.2025
ВАКС відправив під варту фігурантку справи корупції в енергетиці із заставою у 25 млн грн

ВАКС відправив під варту фігурантку справи корупції в енергетиці із заставою у 25 млн грн

16:51 12.11.2025
Україні відшкодовано понад EUR3,37 млн, вкрадених у справі "Поліграфкомбінату" – САП

Україні відшкодовано понад EUR3,37 млн, вкрадених у справі "Поліграфкомбінату" – САП

15:43 12.11.2025
Чернишов приїхав до ГУР перед обранням запобіжного заходу - ЗМІ

Чернишов приїхав до ГУР перед обранням запобіжного заходу - ЗМІ

15:12 12.11.2025
ВАКС відправив під варту підозрюваного у корупції в енергетиці Миронюка із заставою 126 млн грн

ВАКС відправив під варту підозрюваного у корупції в енергетиці Миронюка із заставою 126 млн грн

14:15 12.11.2025
Україна й Німеччина домовилися про посилення співпраці у сфері шкільної освіти

Україна й Німеччина домовилися про посилення співпраці у сфері шкільної освіти

17:16 11.11.2025
Прокурор САП заявив про вплив Міндіча не лише на Галущенка, але і на Умєрова – ЦПК

Прокурор САП заявив про вплив Міндіча не лише на Галущенка, але і на Умєрова – ЦПК

14:55 11.11.2025
Під час розслідування корупційної справи у енергетиці фіксувалися імена чотирьох міністрів різних періодів – детектив НАБУ

Під час розслідування корупційної справи у енергетиці фіксувалися імена чотирьох міністрів різних періодів – детектив НАБУ

14:37 11.11.2025
Затримано 5 осіб у справі "Мідас", 7 отримали повідомлення про підозру - НАБУ

Затримано 5 осіб у справі "Мідас", 7 отримали повідомлення про підозру - НАБУ

14:23 11.11.2025
Операція НАБУ і САП з викриття корупції в енергетиці — тест, чи справді під час війни "немає недоторканних" - Фріз

Операція НАБУ і САП з викриття корупції в енергетиці — тест, чи справді під час війни "немає недоторканних" - Фріз

ВАЖЛИВЕ

"Полтаваобленерго" не може отримувати е/е з енергосистеми після масованої атаки РФ 8 листопада

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики

ОСТАННЄ

Сибіга після зустрічі G7: деякі партнери анонсували нові оборонні та енергетичні пакети

Зеленський провів розмову онлайн з представниками Сенату США

Сибіга поділився з главою МЗС Саудівської Аравії думками щодо того, як країни Затоки можуть сприяти досягненню миру в Україні

Глави МЗС G7 підтвердили підтримку України у захисті територіальної цілісності, погодилися, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою для переговорів - заява

Сибіга на зустрічі з бразильським колегою наголосив на готовності України до беззастережного припинення вогню

Сибіга розповів новому главі МЗС Японії про енергетичні потреби напередодні зими, запросив в Україну

Сили оборони відбили з початку доби 216 ворожих атак - Генштаб

Сибіга обговорив з індійським колегою співпрацю між країнами, поділилися баченням шляху до миру

"Полтаваобленерго" спростувала власну інформацію про відсутність постачання е/е з ОЕС України після обстрілів РФ 8 листопада

Уряд відсторонив від роботи віце-президента "Енергоатому" Хартмута та директорів з фінансів та правового забезпечення – Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА