Уряд Німеччини зберігає довіру до України на тлі корупційного скандалу в енергетиці - ЗМІ

Уряд Німеччини зберігає довіру до України на тлі скандалу, пов'язаного з корупцією в енергетиці. Про це Deutsche Welle у середу повідомив офіційний представник уряду ФРН Штефан Корнеліус (Stefan Kornelius).

"Німеччина уважно стежить за розвитком подій довкола корупційного скандалу в енергетичній сфері України, зазначив представник уряду Штефан Корнеліус. Він наголосив, що довіра до Києва зберігається", - зазначають в матеріалі Deutsche Welle.

"Федеральний уряд тепер дуже уважно стежитиме за розвитком подій. Я вже говорив, що ми перебуваємо в найтіснішому довірливому контакті з президентом (України Володимиром Зеленським. - Ред.) і продовжуємо бути поруч, зокрема в таких ситуаціях. Тепер ми спостерігатимемо за розвитком у даному конкретному випадку. І, за необхідності, можливо, нам доведеться вжити заходів і у цій справі", - сказав Корнеліус Deutsche Welle у відповідь на запитання, чи призведе скандал до посилення контролю ФРН за тим, як Україна використовує допомогу.

"На цей момент у нас є довіра до уряду України, що він сам подбає про вирішення цього питання, а також до антикорупційних органів - що вони розкриють цю справу і доведуть її до логічного завершення", - наголосив Корнеліус.

"Корнеліус також повідомив, що на німецько-українських міжурядових консультаціях, які мають відбутися пізніше цього року, тема корупції не внесена до порядку денного, і її обговорення не планується", - повідомила Deutsche Welle.

Джерело: https://www.dw.com/uk/predstavnik-uradu-frn-pro-korupcijnij-skandal-berlin-dovirae-kievu/a-74717532