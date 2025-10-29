Інтерфакс-Україна
15:23 29.10.2025

Рівень стресу серед українських дітей суттєво зріс за рік – соцопитування

37% українських дітей мають значний (високий або підвищений) рівень стресу, тоді як восени 2024 року цей показник складав лише 27%, йдеться в результатах соціального дослідження, яке провела Rating Group 3-7 жовтня.

"Зростання стресу в підлітків супроводжується певними (часто негативними) відчуттями. У кожної десятої дитини/підлітка, у якої виріс стрес, основним відчуттям останнім часом є розчарування. Натомість діти, у яких з 2024 року зменшився стрес, частіше відчувають радість, спокій, інтерес. У них менше хвилювання, суму, розчарування", - йдеться в результатах дослідження.

В кожному п'ятому випадку основне відчуття дітей і батьків за останній час збігається, найчастіше йдеться про хвилювання. Хвилювання також є найчастішим відчуттям серед дітей із високим і підвищеним рівнем стресу.

Суттєво кращу стресостійкість мають діти, у яких довірливі стосунки з батьками та діти, у яких є улюблена справа (хобі), за виключенням відеоігор. "Близько 77% дітей, які відносно частіше спілкуються з батьками й близькими про свої почуття й переживання, мають гарну стресостійкість (серед тих, хто спілкується рідко, таких трохи більше половини). Рівень стресу в дітей, які часто спілкуються з батьками, вдвічі нижчий", - йдеться в повідомленні.

Діти, які часто займаються улюбленою справою, частіше (68%) мають низький або помірний рівень стресу, а серед тих, хто мало присвячується хобі, таких менше половини. "Натомість гірше, коли умовно єдиним або основним хобі дитини є проведення часу за гаджетами про гаджети та відеоіграми. За даними попереднього дослідження, найнижчі рівні резильєнтності (порівняно з однолітками, які займаються іншими хобі) мають саме діти, чиї хобі – це ігри в телефоні, комп’ютері. Також "сидіння" у телефоні є не дуже корисною реакцією на стресову подію: діти, які у відповідь на тригер, поринають у телефон чи комп’ютер, також мають низьку резильєнтність", - зазначається в результатах дослідження.

57% дітей, які мають спільне хобі з батьками, є добре адаптованими до стресу, це ж стосується 64% батьків, які мають з дітьми спільне хобі.

‍Більшість дітей, які часто займаються фізичною активністю, мають високу адаптованість до стресу (майже 60%). Серед тих, хто не займається спортом або робить це рідко, таких 38%. "Спорт і фізичні активності – надійні чинники зменшення стресу дитини", - наголошується в пресрелізі.

Опитування проводилося методом CATI>CAWI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, онлайн-опитування). На першому (CATI) етапі відбувався контакт з батьками, які давали згоду на онлайн-опитування дітей. На другому етапі діти проходили за персональним посиланням опитування дітей, після цього батьки отримували персональне запрошення пройти онлайн-опитування батьків.‍ Загалом був опитаний 2531 респондент, з них 1572 – діти 10-18 років, 959 – їхні батьки.

