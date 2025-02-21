Лише 7% українців припускають проведення мирних переговорів без України – соцопитування

До 81% зросла частка українців, які виступають за пошук компромісного рішення на переговорах з припинення російсько-української війни із залученням інших країн, натомість частка тих, хто виступає за продовження війни до звільнення усіх окупованих територій України і для кого переговори неприйнятні, знизилася до 11%, свідчать результати дослідження, проведенного Соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 лютого 2025 року.

При цьому на питання, чи підтримують вони проведення прямих переговорів США та РФ щодо припинення війни без участі України, лише 7% відповіли ствердно, а 91% заявили про неприйнятність таких перемовин.

64% опитаних підтримують проведення прямих переговорів України з РФ щодо припинення війни, не підтримують 32%.

Лише 17% опитаних вважають, що можлива нормалізація стосунків США та РФ позитивно вплине на Україну; 63% респондентів вважають, що негативно. Іще менше вважають, що така нормалізація позитивно вплине на ЄС (15%), протилежної думки 54% опитаних. Натомість, 25% вважають, що така нормалізація позитивно вплине на США, а 53% - що на РФ (протилежної думки 32% і 16% відповідно, решта вважають, що ніяк не вплине чи утруднилися з відповіддю).

Тільки 2% респондентів вважають, що Україна повинна погодитись на припинення вогню без будь-яких умов, 11% протилежної думки, а переважна більшість - 83% - заявили, що погодитись має, але лише за умови надання Україні гарантій безпеки.

Опитування проводилося методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1200 респондентів від 18 років в усіх підконтрольних уряду регіонах, де є український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 2,8%.