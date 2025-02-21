В Україні зросло позитивне ставлення до Ердогана, Макрона, Дуди і Шольца – соцопитування "Рейтинга"

Понад три чверті українців (77%) повністю чи скоріше позитивно ставляться до президента Франції Емманюеля Макрона, 72% - до президента Польщі Анджея Дуди, 68% - до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 лютого 2025 року.

Про скоріше чи зовсім негативне ставлення до Макрона заявили 15% опитаних, до Дуди – 16%, до Ляєн – 14%.

До канцлера Німеччини Олафа Шольца позитивно ставляться 58% українців (негативно 29%), до прем'єр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера – 55% (негативно 7%), до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана – 57% (негативно 27%).

Натомість до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана позитивно ставляться 11% опитаних українців (негативно 74%), до Олександра Лукашенка – 8% (негативно 89%), а до Володимира Путіна – 1% (негативно 95%).

В динаміці позитивне ставлення до Макрона і Шольца зростає з 2022 року (тоді позитивно ставилися до них 58% і 30% українців відповідно). Ставлення до Дуди почало зростати після того, як різко знизилося у 2024 році. Також змінився тренд ставлення до Ердогана: позитивне ставлення українців до нього до 2024 року знижувалося, досягнувши позначки 39% у жовтні, після чого пішло у зріст.

Також росте позитивне ставлення до Стармера, який лише у 2024 році обійняв свою посаду. Ставлення до Ляєн суттєво не змінюється.

Ставлення до Орбана продовжує знижуватись: у 2022 році до нього позитивно ставилися ще 20% українців. Ставлення до Путіна лишається незмінно мінімальним, а до Лукашенка незначно покращилося порівняно з 2023 роком.

Опитування проводилося методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1200 респондентів від 18 років в усіх підконтрольних уряду регіонах, де є український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 2,8%.