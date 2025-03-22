Українські політики та політологи вказують на російські наративи в інтерв'ю Віткоффа і важливість заходів для повернення окупованих територій

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що українцям слід бути єдиними у невизнанні російськими власних окупованих територій, коментуючи інтерв'ю спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа.

"Він (Віткофф – ІФ-У) дійсно багато чого заявив, але головне, у чому нам українцям треба бути єдиними. Україна ніколи не визнає російськими окуповані території. Будь-яка влада, яка відстоює національні інтереси, юридично це не визнає, і продовжить вживати дипломатичних заходів для повернення наших територій і захисту своїх громадян. Не буде ніяких торгів землею в обмін на гарантії безпеки. Парламент на це ніколи не піде... Це навіть не варто обговорювати", - написав Гетманцев в Х у суботу.

Прессекретарка секретаря комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентина Наливайченка (фракція "Батьківщина") Руслана Ковальчук назвала заяви Віткоффа щодо окупованих територій України підігруванням державі-агресору. "Віткофф - вже рупор кремля. Вже ділить землі українські і підігрує агресору. На чиєму боці США?" - написала вона у Facebook.

Народний депутат Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність") також відзначає, що Віткофф "акуратно повторює російські наративи", зокрема, щодо окупованих територій України, українську юрисдикцію яких він поставив під сумнів, посилаючись на нібито їх "російськомовність" та на проведення там окупантами незаконних референдумів. "Віткофф забув не лише про права українців, але й про права кримських татар на свою мову і свою землю. Не може американець ігнорувати міжнародне право і співати під дудку Путіна. Це не має жодної перспективи - у Америки інші інтереси", - написав він у Facebook.

Політичний експерт, юрист-міжнародник Андрій Смолій також заявив, що в заявах Віткоффа "повний набір російських наративів", але при цьому окремо звернув увагу на заяви про нібито російськомовність окупованих регіонів, відзначивши, що тю тему "Росія та партнери Росії тягають десятки років".

"Це було перед вторгненням в Крим. Перед війною на Донбасі. Перед масштабною війною. Це говориться і зараз. Це концепція русского міра, яка включаю в себе вже традиційний стиль вирішення окупації - спочатку окупація культурно-політична, потім окупація реальна… Я не знаю що має ще зробити росія, скільки ще прямо може казати нашим баранам: будете говорити російською, поширювати русскій мір - будете окуповані, будете під ракетами і танками, ми будемо йти до вас, у ваші домівки. А вже за декілька років умовний "Віткофф" скаже: ну, там рускоязичноє насєлєніє, воно проголосувало на референдумі, тому це росія", - пояснив він свою позицію.

Кінорежисерка та письменниця Ірина Цілик також відзначає, що попри те, що для багатьох українців вибір мови не має значення, "а от для російських та американських пропагандистів то завжди вагомий козир".

"Як думаєте, нашим очільникам вистачить інстинкту самозбереження навіть не обговорювати можливість того, що ми можемо погодитися на визнання цих регіонів російськими?" - додала вона.

Журналіст і публіцист Віталій Портніков за підсумками інтерв'ю спецпредставника Трампа відзначив "майстерність" роботи Путіна з президентом США. "Спеціальний представник президента США Стів Віткофф розповів про дружбу Трампа і Путіна і власне бачення шляхів завершення війни. Це інтерв’ю демонструє як майстерно, по-чекістські російській президент працює з американським колегою", - написав Портніков в Х.

Ексзаступник генерального прокурора України (2015-16), екс-перший заступник головного прокурора Грузії (2008-12) Давід Сакварелідзе вважає, що своїми заявами Віткофф оголосив про наміри легалізувати окупацію українських земель з боку РФ і що це може свідчити про "кінець Америки". "Спецпредставник Трампа Віткофф офіційно заявив, що США збираються легалізувати всі захоплені території, покриті українською кров'ю для Росії. Кінець Америки... Фініш", - написав він у Facebook.

Як повідомлялося, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв’ю Такеру Карлсону в ніч на суботу назвав найбільшою проблемою в урегулюванні розпочатої РФ проти України війни Крим і "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два" та готовність визнати їх російськими. "Вони російськомовні, були референдуми, де переважна більшість людей показали, що вони хочуть бути під владою Росії. Я вважаю, що це ключове питання конфлікту", – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про те, що Україна не піде на визнання окупованих територій російськими, включно із Кримом.