Інтерфакс-Україна

Події

04:26 22.03.2025

Віткофф називає ключовим питанням конфлікту готовність визнати російськими території із урахуванням проведеного РФ референдуму

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Найбільшою проблемою в урегулюванні розпочатої Росією проти України війни спецпосланець Трампа Стів Віткофф називає Крим і "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два" та готовність визнати їх російськими.

"Вони російськомовні, були референдуми, де переважна більшість людей показали, що вони хочуть бути під владою Росії. Я вважаю, що це ключове питання конфлікту", – сказав він в інтерв’ю Такеру Карлсону в ніч на суботу.

Віткофф додав, що це першочергова річ й ведеться дуже позитивна розмова.

За його словами, це завжди було проблемою, хоча про це, начебто, ніхто не хоче говорити.

"Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті – це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно", – вважає спецпосланець Трампа.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про те, що Україна не піде на визнання окупованих територій російськими, включно із Кримом.

"Що стосується територій, напевно це буде одним з таких чутливих і складних питань на майбутніх перемовинах. (…) Для нас червоною лінією є визнання українських, тимчасово окупованих територій, російськими. Ми на це не підемо", - заявив Зеленський цього тижня на спільній з президентом Фінляндії прес-конференції.

За його словами, перший крок все одно – безумовне припинення вогню. "І тоді вже будемо переходити до інших питань, серед яких я впевнений, будуть підійматися територіальні питання", – сказав він. 

Теги: #сша #території #рф

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