10:12 26.09.2025

Кабмін погодив санкції щодо російських організацій на окупованих територіях і молдовських політиків, які підтримують РФ

Кабінет міністрів погодив пропозиції санкцій щодо російських організацій, які ведуть діяльність на окупованих територіях, і політиків Молдови, які активно підтримують РФ, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція “Європейська солідарність”).

Як написав Гончаренко в телеграм-каналі, Кабмін погодив санкції проти російських організацій і компаній, які ведуть свою діяльність на окупованих територіях.

Зокрема, йдеться про: “Комітет воїнів вітчизни республіки Крим”, “Рускій купол”, “Чорноморське козаче військо”, “Кримський інженерно-педагогічний університет ім. Февзі Якубова”, кримський штаб “Народного ополченія”, “Федерація компʼютерного спорту росії”, “Гарант-Крим”, “Автоматизація.ПРО”, “Керченська морска верфь “фрегат”, “Севастопольський кореспондент”, “СІВІС”, “Цифрове місто” і “Бахчисарайський технопарк”

Крім того, за словами депутата, Кабмін також погодив санкції проти політиків Молдови, які активно підтримують РФ.

Так, санкції пропонується ввести введені проти: Євгенії Гуцул (проросійська керівниця Гагаузії), Дмітрія Констатинов (спікер Народних зборів Гагаузії), Іона Маху (колишній співробітник Служби інформації та безпеки Молдови), Наталії Параски (очільниця партії “Відродження” з орбіти Ілана Шора), Віктора Петрова (політик Гагаузії), Константіна Стариша (депутат), Вікторії Фуртуне (пропонувала приєднати до Молдови регіон Буджак, який зараз є півднем Одеської області), Богдана Цирдя (депутат), Юріє Чофу (лідер однієї з організацій екссиловиків) і Ігоря Шорнікова (колишній співробітник “МЗС” невизнаного Придністров’я).

На даний момент вищезгадані рішення Кабміну не опубліковані на урядовому порталі.

