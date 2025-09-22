Інтерфакс-Україна
Політика
13:46 22.09.2025

Українці найменше довіряють людям інших політичних поглядів та навіть "своїм" політикам – опитування Rating

Українці найменше довіряють людям інших політичних поглядів, свідчать результати соціологічного дослідження “Проблеми соціальної згуртованості в Україні”, проведеного Rating Group 20-22 липня.

Про довіру людям з іншими поглядами заявляють лише 12%, при цьому не довіряють 60%, а 39% - зовсім.

Але і політикам партії, яким опитаний симпатизує, довіряє лише 21% опитаних, при чому тільки 8% повністю, тоді як 58% не довіряє, при чому 46% повністю.

Абсолютна більшість українців (95%) довіряють членам своєї родини, при чому 86% абсолютно, про недовіру заявив лише 1%. Друзям довіряють 64% респондентів (не довіряють 14%), мешканцям України загалом – 36% проти 23%, мешканцям свого населеного пункту – 30% проти 29%.

Про довіру до людей іншої національності заявив 21% опитаних, не довіряють їм 44%, при чому 28% зовсім. Невідомим раніше людям, які зустрічаються в різних ситуаціях, довіряють 15% опитаних, не довіряють 53%.

Волонтерським організаціям довіряють 63% опитаних (29% повністю), не довіряють 13% (лише 5% зовсім). Громадським організаціям довіряють 30% респондентів (22% повністю), не довіряють 33% (17% зовсім).

Місцевій владі довіряють 25% опитаних (9% повністю), не довіряють 48% (31% зовсім). Центральній владі довіряють 24% респондентів (лише 7% повністю), не довіряють 50% (33% зовсім).

Суттєвої залежності у цих відповідях від макрорегіону України, віку, статку та типу поселення не спостерігається, лише опитані у віці від 51 року схильні помітно частіше довіряти політикам партії, яким вони симпатизують, а також невідомим людям. Натомість бідні помітно менше довіряють центральній владі, при тому зберігаючи середній рівень довіри до влади місцевої.

Під час війни 19% отримували допомогу лише від родичів, 9% - від інших людей, 31% - і від родичів, і від інших людей. 13% зізналися, що мали справлятися самостійно, а 28% заявили, що не мали такої потреби.

При цьому 51% заявили, що самі допомагали як родичам, так і іншим людям (8% - лише родичам, 27% - переважно не родичам), 5% стверджують, що не мали такої можливості, а 11% не бачили такої потреби.

В ході дослідження методом САТІ було опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх підконтрольних уряду регіонах, де на момент опитування був український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Теги: #довіра #політики

