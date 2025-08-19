Інтерфакс-Україна
21:08 19.08.2025

Каллас: Путіну вірити не можна, тож Україні потрібні надійні гарантії безпеки

Каллас: Путіну вірити не можна, тож Україні потрібні надійні гарантії безпеки

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що Володимиру Путіну довіряти не можна у виконанні будь-яких обіцянок чи зобов'язань.

"Єдність лідерів ЄС на сьогоднішньому віртуальному саміті була відчутною. Усі віддані міцному миру, який захищає життєво важливі інтереси безпеки як України, так і Європи. Не можна довіряти Путіну у виконанні будь-яких обіцянок чи зобов'язань", - написала вона в соцмережі Х.

За її словами, гарантії безпеки мають бути достатньо сильними та надійними, щоб стримати Росію від перегрупування та повторного нападу. А ЄС сприятиме цим гарантіям безпеки, зокрема, шляхом навчання українських військових та зміцнення збройних сил та оборонної промисловості України.

Крім того, зазначає Каллас, ЄС продовжуватиме боротися з воєнною економікою Росії. "Наступний пакет санкцій проти Москви має бути готовий до наступного місяця. Я поставив ці теми на перше місце в нашому порядку денному для обговорення наступного тижня між міністрами закордонних справ та оборони ЄС", - наголосила вона.

 

