Інтерфакс-Україна
Економіка
11:49 02.06.2025

Українська титанова "Велта" отримала третій патент у США

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Група компаній "Велта" з активами із видобутку титановмісних руд у Новомиргороді (Кіровоградська обл.) отримала третій патент від Бюро патентів і товарних знаків США (USPTO) на власну інноваційну технологію Velta Ti Process.

Згідно з пресрелізом у понеділок, новий патент підтверджує можливість отримання високоякісного діоксиду титану (TiO₂) - ключового матеріалу для подальшого виробництва титанового порошку за технологією Velta Ti Process, а також товарних продуктів на основі титану, заліза, кальцію та азоту.

При цьому нагадується, що Velta Holding US Inc. у період з 2020 року отримала 3 українських та 3 патенти у США.

Velta Holding US Inс. - група компаній повного циклу титанового виробництва від видобутку титанової сировини через інновації до виготовлення кінцевих металевих продуктів.

ТОВ "Велта" - українська компанія, яка входить в групу та є виробником титанової сировини і єдиною приватною українською компанією, що побудувала видобувний титановий комплекс з нуля у Кіровоградській області. Протягом понад 15 років роботи у видобувному секторі компанія займає 2% світового ринку титану та має партнерів й клієнтів в Європі та США.

У "Велта Холдинг" також входять науково-дослідний центр Velta RD Titan, виробник індивідуальних титанових імплантів Velta Medical.

ТОВ "Велта Холдинг" належить 100% ТОВ "ВКФ "Велта"". Кінцевими бенефіціарами є три фізособи: Андрій Бродський (60%), Вадим Москаленко (20%) і Віталій Малахов (20%).

Теги: #велта #патент #сша

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