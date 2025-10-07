Нові власники ОГХК можуть докупити титанові активи за кордоном

NEQSOL Holding як стратегічний інвестор та власник ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК, UMCC Titanium) може докупити титанові активи за кордоном, заявив директор NEQSOL Holding Україна та за сумісництвом голова наглядової ради Ощадбанку Володимир Лавренчук в інтерв'ю виданню Delo.ua.

За його словами, наразі компанія розбудовує корпоративне управління - призначені керівники, сформована наглядова рада і відбулося її перше засідання.

При цьому топ-менеджер зазначив, що трансформації потребують чимало управлінських процесів, щоб KPI спиралися на прозору, ефективну та передбачувану систему взаємодії. "Ми зараз також чекаємо від менеджменту ОГХК подальших пропозицій та кроків щодо визначення ресурсної бази. Ми маємо на меті не тільки розвивати те, що є, але й розширювати, збільшувати свою ресурсну базу як в Україні, так і за кордоном. Ми уклали угоду з дослідження ресурсної бази з міжнародною компанією Micon International. Завданням менеджменту буде підготувати стратегічне бачення для наступних інвестицій, базуючись на наявній ресурсній базі й можливостях її збільшення", - сказав Лавренчук.

За його словами, NEQSOL Holding планує інвестувати у збільшення продуктивності виробництва та поглиблення перероблення сировини. Це потребуватиме понад 400 млн грн – обов'язкова сума інвестицій згідно з умовами придбання ОГХК.

"Ми маємо на меті досягти глибокої переробки продукції, щоб постачати її на світовий ринок з більшою доданою вартістю та з більшою дохідністю для українських підприємств. Одним з основних завдань нового менеджменту буде пошук найкращих шляхів підвищення продуктивності, використання капітальних інвестицій на модернізацію виробництва й підготовку наступних кроків для збільшення доданої вартості продукції", - пояснив директор.

Відповідаючи на питання щодо створеного Українсько-американського інвестфонду в рамках угоди про надра, Лавренчук висловив впевненість, що цей фонд буде вигідним для України, починаючи з того, що регулятивна система швидше адаптуватиметься до потреб ринку, а також будуть рівні умови конкуренції та доступу до ліцензій.

"Присутність американського фонду, який буде нарощувати свої активи, якоюсь мірою створюватиме більший комфорт для інших інвесторів. Це покращить оцінку ризиків країни - як воєнних, так і політичних. Для нас це дуже важливо, оскільки пов'язано із залученням позикового капіталу, а фонд додасть позитивного впливу для його залучення", - вважає керівник.

"Ми розглядаємо американський ринок як основний або один із найголовніших спільно з ЄС ринків збуту нашої продукції. Тому пошук і комунікації для взаємодії з учасниками американського ринку є для нас потрібними й ми над тим працюємо. Я вже казав, що наша стратегія передбачає розширення бази в Україні й за її межами, а також розбудову виробництва з більшою доданою вартістю. Тому звичайною для подібних проєктів є можливість партнерства. Але наразі зарано говорити про якусь конкретику чи називати якісь імена", - додав топ-менеджер.

Як повідомлялося, підконтрольне NEQSOL Holding ТОВ "Цемін Україна" придбало ОГХК на аукціоні 9 жовтня 2024 року за 3 млрд 938 млн 351,58 грн.

NEQSOL Holding – міжнародна група компаній з понад 12 тис. співробітників працює у 11 країнах. В Україні володіє другим за кількістю абонентів мобільним оператором "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна"). Засновником та власником NEQSOL Holding є громадянин Азербайджану Насіб Гасанов.

ОГХК розпочала фактичну діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України ухвалив рішення про передачу йому в управління майнових комплексів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК, Житомирська обл.). Раніше ці комбінати перебували в оренді у структур Дмитра Фірташа.