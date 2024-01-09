До Консультативної ради титанової "Велти" увійшов генерал армії США у відставці Веслі Кларк

До Консультативної ради материнської компанії групи "Велта" з активами з видобутку титановмісних руд у Новомиргороді (Кіровоградська обл.) - Velta Holding US (США) - увійшов генерал армії США у відставці Веслі Кларк.

Як повідомив СЕО і співвласник "Велти" Андрій Бродський на своїй фейсбук-сторінці, 2023 рік був дуже непростим для бізнесу компанії "Велта", поточної діяльності та для розвитку проєкту в США. Але незважаючи ні на що, компанія рухається вперед.

Водночас він уточнив, що "Велта" вже не просто компанія, а група компаній, що розвивається за кількома напрямами і в двох країнах.

"Важко, але ми ростемо, що вимагає змін в управлінні групи. Вони відбуваються, і зараз ми формуємо advisory board, який через деякий час перетвориться на повноцінний Board. У нашій консультаційній Раді вже понад два роки працює мій великий друг Метью Мюррей, а сьогодні (8 січня - ІФ-У) я хочу офіційно представити вам нового члена advisory board Velta Holding US - нашої головної компанії групи. Це - генерал Веслі Кларк!", - написав Бродський.

Веслі Кларк - генерал армії США у відставці, випускник Військової академії Вест-Пойнт, має видатну військову кар'єру. Він був поранений у бою, коли служив командиром піхотної роти у В'єтнамі. Пізніше генерал Веслі Кларк командував на рівні батальйону, бригади та дивізії, а також обіймав ключові посади в штабі. Перед відставкою був на посаді Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Уже у відставці став інвестиційним банкіром і членом ради директорів, радником понад 100 компаній у сфері енергетики, фінансів, гірничодобувної промисловості та технологій.

Кларк від початку війни в Україні має проукраїнську позицію. Його перший візит до України відбувся 1964 року. Пізніше 1994 року він приймав перші американсько-українські військові переговори як генерал-лейтенант. Після виходу у відставку генерал неодноразово відвідував Україну, особливо після подій на Майдані. Кларк має великий досвід управління дуже великими об'єктами в найімовірніших кризових ситуаціях, а найголовніше - володіє надзвичайно стратегічним мисленням, зазначив глава "Велти".

"Я впевнений, що разом ми зможемо впоратися з кризовими явищами, спричиненими як війною, так і не типовою ринковою ситуацією. Але вважаю, що найголовніше - ми разом із генералом Кларком можемо дати дуже велике прискорення проєкту Velta з будівництва заводу з виробництва металічного титану в Сполучених Штатах, адже титан є одним з основних оборонних матеріалів і має стати для України металом Перемоги!", - резюмував топменеджер.

Своєю чергою, у пресрелізі компанії уточнюється, що з огляду на досвід генерала у військовій і технологічній сфері та розуміння постійного зростання світового попиту на титан, Кларк допомагатиме команді "Велти" інтегрувати українську технологію отримання титану Velta Ti Process у промисловість США.

"Партнерство Америки, країн НАТО та України - ключове для стримування російської агресії. І я вважаю, що взаємний обмін сучасними технологіями та ресурсами лише посилить цей союз. Титан - критична сировина і незамінний метал в аерокосмічній і військовій сферах, тому моя мета - допомогти відкрити новий доступ до цього матеріалу разом із "Велтою" через сучасне виробництво, посилене технологіями", - прокоментував генерал, слова якого наведені в пресрелізі.

ТОВ "ВКФ Велта" зареєстровано у квітні 2000 року. Основною діяльністю є видобуток і виробництво ільменітового концентрату.

ТОВ "Велта Холдинг" належить 100% ТОВ "ВКФ "Велта". Кінцевими бенефіціарами є три фізособи: Андрій Бродський (60%), Вадим Москаленко (20%) і Віталій Малахов (20%).