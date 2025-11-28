Інтерфакс-Україна
Події
19:45 28.11.2025

Кабінет міністрів звільнив першу заступницю міністра культури Григоренко

Кабінет міністрів України звільнив за власним бажанням першу заступницю міністра культури Галину Григоренко, йдеться в розпорядженні уряду №1345 від 28 листопада.

Григоренко з липня 2022 року до серпня 2023 року вперше обіймала посаду заступниці міністра культури та інформаційної політики. З листопада 2024 року і до звільнення була першою заступницею міністра культури та стратегічних комунікацій, а також першою заступницею міністра культури після перейменування відомства.

Наразі у віцепрем'єрки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної є три заступники – Іван Вербицький, Анастасія Бондар і Богдана Лаюк, а також державний секретар міністерства Володимир Левчук.

Як повідомлялося, 3 вересня Кабінет міністрів звільнив заступника міністра культури Сергія Бєляєва, а 9 вересня - заступника Андрія Наджоса.

 

