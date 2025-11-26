Кабмін призначив культурну менеджерку Лаюк заступницею міністра культури
Кабінет міністрів України призначив культурну менеджерку Богдану Лаюк на посаду заступниці міністра культури.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.
Лаюк - українська журналістка, культурна менеджерка, раніше була завідувачкою сектору перекладної літератури Українського інституту книги (УІК).
Наразі у віцепрем’єрки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної є перша заступниця Галина Григоренко, два заступники – Іван Вербицький і Анастасія Бондар, а також державний секретар міністерства Володимир Левчук.
Як повідомлялося, 3 вересня Кабінет міністрів звільнив заступника міністра культури Сергія Бєляєва, а 9 вересня - заступника Андрія Наджоса.