Кабмін призначив в.о. голови Державіаслужби Меньшикова і в.о. голови Національної соціальної сервісної служби Висоцьку

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної авіаційної служби України на Данііла Меньшикова і голови Національної соціальної сервісної служби України на Олену Висоцьку.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зокрема, уряд звільнив Олександра Більчука з посади голови Державної авіаційної служби, а також Віктора Канцурака - з посади першого заступника Голови Національної соціальної сервісної служби України і призначили заступником голови.

В той же час, Висоцьку призначили першим заступником голови Національної соціальної сервісної служби і тимчасово поклали обов'язки голови.

Крім того, Теодозію Чернецьку призначили заступником голови Державної податкової служби України.